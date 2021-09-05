Helal sertifikalı midyeci Yasin

Türkiye’nin önde gelen zincir midyecilerinden Yasin Midye’nin sahibi Yasin Çıvak, “16 yaşımdan beri namaz kılarım. Alimlere de sordum, haram değil Bizim helal sertifikamız var ve Arap ülkelerine midye ihraç ediyoruz” dedi.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun midye ve karides gibi deniz kabuklularının tüketilmesi konusunda yaptığı ‘Helal değil' açıklanması ortalığı karıştırdı. Türkiye'de deniz kabukluları arasında en çok midye tüketiliyor ve bu miktar yılda bir milyon tona ulaşıyor.

Yengeç, karides, istiridye, deniz tarağı, langust gibi kabuklular da daha çok lüks restoranlarda alıcı buluyor. Deniz salyangozu ise özellikle Fransa'ya ihraç ediliyor ve bu ülkede ‘Snail' ya da ‘Escargot' adıyla beğeni ile tüketiliyor.

DÜZELTME GELDİ

Diyanet fetvasında Hanefi Mezhebi'ne göre bunların tüketilmesinin helal olmadığı vurgusu yapıldı. Gelen tepkiler üzerine de Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, “Alimlerin çoğuna göre, deniz ürünlerinin üretimi ve tüketiminin helal olduğu söylenebilir” diyerek fetvayı düzeltti.

‘MÜŞTERİMİZ ARTTI'

Türkiye'nin önde gelen zincir midyecilerinden Yasin Midye'nin sahibi Yasin Çıvak, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu ve Diyanet'in midye ve diğer deniz kabuklularıyla ilgili tartışma yaratan “Helal değil” fetvasını değerlendirdi. 31 yıllık midyeci olan ve yurt genelinde 15 şubesi ve yüzlerce çalışanı bulunan Çıvak, “Diyanet'in onca mesele varken bu konuda fetva vermesi doğru değil. Ancak teşekkür ederiz, reklamımızı yaptılar, müşterilerimiz arttı” dedi.

‘BİZE REKLAM OLDU'

Helal sertifikası sahibi de olan Midyeci Yasin, Arap ülkelerine de midye ihraç ediyor. Yasin Çıvak şunları söyledi:

“Allah razı olsun, Diyanet bana çalıştı. Son dönemde hem müşterilerimiz hem de bilinirliğimiz arttı, reklamımız oldu. Tabelamızı gören, fetvayla ilişkilendirip daha çok gelmeye başladı. İnsanlar ‘Diyanet, bizi bu zevkten mahrum edemez' diyor. Kuran'da bunun açıkça yasak olduğuna dair bir şey de yok. Kimine göre mekruh, kimine göre helal ya da haram olduğu net olmadığından insanlar tüketiyor. Diyanet camilerde dört dörtlük dinimizi mi öğretiyor? Yaptığı icraatlardan cemaat memnun mu? Diyanet'ten beklentimiz, insanlara daha faydalı olan konulara zaman harcamasıdır. Ülkemizde ve Müslüman aleminde herkes mutlu olsun sonra midye gibi konulara değinsinler. Ben 16 yaşımdan beri namaz kılarım. Alimlere de sordum, haram değil. Ayrıca bizim helal sertifikamız var ve Arap ülkelerine midye ihraç ediyoruz.”

Gurme Mehmet Yaşin de konuştu:

DENİZDEN ÇIKAN HELALDİR

Gurme ve gazeteci-yazar Mehmet Yaşin de Diyanet'in fetvasını değerlendirdi. Yaşin şunları söyledi: “Kuran'ı Kerim'de Maide ve Fatır sureleri, denizden çıkan yiyeceklerin helal olduğunu belirtir. Hz. Peygamber de “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir” buyurmuştur. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen ‘deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiğini ve balık sınıfına girmeyen midye, yengeç, ıstakoz, karides gibi canlıların helal olmadığı görüşünü benimsemiştir. Aynı peygambere, aynı Kuran'a inanan mezhepler arasındaki bu kafa karışıklığına anlam veremiyorum. Ben bunların yenmesinin helal olduğuna inananların tarafındayım. Aslında balık haricindeki deniz canlıları bizde pek tüketilmez. İnsanımız, bunların yabancısıdır. Nasıl pişirileceğini, nasıl yeneceğini pek bilmez. Dokunmaya çekinir. Ne kadar lezzetli ve besleyici olduğunu bilseler, bir daha vazgeçmezler.”

Midye ve karidesin sağlığa faydaları

Deniz kabuklularından karides güçlü bir antioksidan olan selenyum minerali içeriyor ve kanser gibi hastalıkların önlenmesinde etkili oluyor. 100 gram çiğ karides, yüzde 86.7 oranında proteinden oluşuyor. D vitamini içeriği de yüksek… Hem dişlerin hem de kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Omega-3 yağ asitleri açısından da zengin bir içeriğe sahip bulunuyor. Midyede ise bol miktarda aminoasit var ve protein kaynağı… A vitamini, magnezyum ve selenyum da içeriyor. Kan şekerini dengeliyor. Selenyum da vücut metabolizmasının korunmasında rol oynuyor. Omega-3 yağları sayesinde de cilt sağlığı açısından fayda sağlıyor.

Ancak sadece temiz denizlerden çıkarılan midyenin yenilmesine dikkat edilmeli.