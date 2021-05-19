Herkesten sır gibi sakladı… Ünlü model Naomi Campbell 50 yaşında anne oldu

İngiliz model Naomi Campbell, hayranlarını sevindiren bir haber verdi. 50 yaşındaki Campbell ilk kez anne olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından bebeğin ayağını gösteren bir fotoğraf paylaşan ve kız çocuğunun dünyaya geldiğini belirten Campbell, “Bu küçük ve güzel nimet beni annesi olarak seçti. Bu güzel ruhun hayatımda olmasından ötürü onur duyuyorum. Seninle aramdaki bağı tarif edecek bir kelime yok. Daha büyük bir aşk olamaz” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Robert de Niro, Mike Tyson, Adam Clayton ve Flavio Briatore gibi pek çok ünlü isimle ilişkisi olan Campbell, bebeğin babasının kim olduğuna dair bir detay paylaşmadı. İngiliz basını Campbell’in taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmuş olabileceğini de gündeme getirdi.

‘BABA FİGÜRÜ ÖNEMLİ’

Campbell 2017’de Evening Standard’a verdiği bir röportajda anne olma isteğinden bahsetmişti. Campbell, “Çocuk sahibi olmayı her zaman düşünüyorum. Bilimin geldiği noktayı düşünürsek sanırım ne zaman istersem olabilirim. Ancak yalnız bir anne olmak istemiyorum. Bir baba figürünün önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün için hislerim bu yönde” demişti.

Campbell’in çocuk sahibi olması üzerine pek çok ünlü isim de tebrik mesajı paylaştı. Tasarımcı Marc Jacobs, “Aman Tanrım. O gün bugün müydü? İkiniz de çok şanslısınız, bu inanılmaz. Mükemmel bir anne olacaksın” yorumunda bulundu.

Linda Evangelista, “Bebek benim ayaklarıma sahip” derken, Donatella Versace ise, “Naomi bugün bir kız kardeşten teyzeye dönüştüm. Senin için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Campbell’in annesi Valerie Morris-Campbell, “Çok heyecanlıyım. Büyük anne olmak için çok uzun zaman bekledim” şeklinde duygularını paylaştı.