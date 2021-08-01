İBB tarafından restore edilen tarihi çeşmeye saldırı

İBB tarafından restore edilerek suyu akar hale getirilen Şişli Feriköy'deki Cumhuriyet Halk Fırkası Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısı sonucu hasar aldı. Kurnası kırılan çeşmenin durumunu paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Tekrar restore edeceğiz, yok edemezsiniz" dedi.

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Cumhuriyet’in ilanında sonra 1926 yılında kurulan ve zamanla hasar gören Şişli Feriköy’deki Cumhuriyet Halk Fırkası Çeşmesi İBB tarafından restore edilerek suyu akar hale getirilmişti.

İMAMOĞLU PAYLAŞMIŞTI

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve “Cumhuriyet çeşmesinden tekrar su akmaya başladı. Cumhuriyet’le beraber ülkenin birçok yerine çeşmeler yapılmıştı. Restore edip suyunu akar hale getirdiğimiz Feriköy’deki Cumhuriyet Halk Fırkası Çeşmesi de bunlardan biriydi. #İBBMiras 1200 noktada bakım onarım çalışması yapıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

“NE İSTEDİNİZ ŞU GÜZELİM ÇEŞMEDEN!”

Aradan geçen zamanın ardından tarihi çeşme kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Kurnası kırılan çeşmenin durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ” Ne istediniz şu güzelim çeşmeden! Feriköy'de yıllarca yok oluşa mahkum edilmiş Cumhuriyet Halk Fırkası Sakarya Akarı'nı kurtararak restore etmiştik. Ne yazık ki barbarca bir saldırı ile kimliği belirsiz vandallar tarafından parçalandı. Tekrar restore edeceğiz, yok edemezsiniz.” dedi.

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