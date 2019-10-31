İngiliz kadın milletvekilleri, Meghan Markle’a yürütülen medya baskısına itiraz etti

Evlendiği günden bu yana özellikle İngiliz basını tarafından eleştirilen Meghan Markle’a İngiliz Parlamentosu destek verdi. Parlamentoda görev alan 72 kadın milletvekili, Sussex Düşesi Meghan Markle'a, basın tarafından kendisine ve ailesine uygulanan ‘artık zamanı geçmiş sömürgeci' baskıya karşı dayanışmalarını gösteren bir açık mektup kaleme aldı.

CNN International'ın haberine göre, farklı siyasi görüşteki milletvekilleri, Markle'ı, “Tatsız ve yanıltıcı haberlerle dolu ulusal gazetelerin sizi, karakterinizi ve ailenizi rahatsız etmesine karşı duruyoruz” başlıklı mektupla destekledi.

Mektupta, “Haberler ve manşetler görebildiğimiz kadarıyla bazen herhangi bir iyi neden olmaksızın karakterinize iftira atma peşinde koşuyor. Bu haberlerin bazılarının ancak eski, sömürgeci sesler olarak tanımlanabilecek şeyler olduklarını söylüyoruz. Buna tartışmasız izin verilemez” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Milletvekilleri, “Kamuoyuna açık pozisyonlarda kadınlara karşı kullanılan suistimal ve sindirme anlayışı”nı reddettiklerini de dile getirdi ve herkese çağrıda bulundu. Kadın milletvekilleri “Ortada hiçbir bir neden yokken bir kadına zarar vermeyi bırakın” dedi.