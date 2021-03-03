İngiliz medyası Meghan’a savaş açtı: Herkese zorbalık yaptı… Kurban olup gitmek istiyordu

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak geçtiğimiz yıl ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, ülkeyi terk etseler de İngiltere’de manşetlerden inmiyorlar.

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çift, şubat ayında Kraliçe Elizabeth’e bir mektup yazarak görevlerine dönmeyeceklerini kesin bir dille iletti. İngiliz basınıyla arası uzun süredir kötü olan Harry ve Meghan, ABD’ye taşınma süreçleriyle ilgili ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşma kararı aldı.

Çekimleri gerçekleşen röportajın 7 Mart’ta yayınlanması beklenirken, çiftin Kraliyet içinde yaşananlarla ilgili neler söyleyeceği merak konusu. Harry ve Meghan’ın bomba etkisi yaratacak açıklamaları öncesi İngiliz basını daha erken davrandı. Adeta karşılıklı bir savaşa dönüşen süreçte, Meghan Markle ile ilgili şoke eden iddialar gündeme geldi.

‘GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALIYORDU’

The Times’ın haberinde Meghan Markle’ın saray çalışanlarıyla olan ilişkisi ele alındı. Meghan’ın başta kişisel asistanları olmak üzere pek çok kişiye zorbalık yaptığı, çalışanların defalarca gözyaşları içerisinde kaldığı belirtildi. Markle’ın kişisel asistanlığını yapan Melissa Touabti bunlardan biri. Touabti’nin, çiftin düğününden 6 ay sonra görevini bıraktığını hatırlatan isimsiz bir kaynak, “Meghan, ondan çok fazla talepte bulunuyordu ve bu gözyaşlarıyla sonuçlanıyordu” dedi.

Touabti’nin ilk olmadığını yazan The Times, düğünden önce ayarlanan bir kişisel asistanın, Meghan’ın gelişinden çok kısa süre sonra ayrıldığını vurguladı. Her iki asistanın da ayrılmadan önce gizlilik sözleşmesi imzaladığı ve bu nedenle sessiz kaldıkları öne sürülüyor.

‘ŞIMARTMAK BENİM İŞİM DEĞİL’

Markle’ın ABD’li olması nedeniyle kültürel farklılıkların sorun yaratabileceğinin düşünüldüğünü aktaran gazete, Meghan’ın bu konuda çalışanlara karşı anlayış göstermesi konusunda uyarıldığını, ancak kendisinin buna yanıt olarak “İnsanları şımartmak benim işim değil” dediği belirtiliyor.

‘HASTA GİBİ HİSSEDİYORDUM’

Meghan’ın Amerikan tarzıyla her zaman keskin bir dil kullandığını iddia eden eski bir saray çalışanı, “Onunla tatsız deneyimler yaşadım. Aşağılandığımı kesinlikle söyleyebilirim” dedi.

Çiftin iletişim sekreteri Jason Knauf’un zorbalığa uğradığından yakınmasının ardından çalışanların üzerindeki baskı da artmış. Meghan’ın bunu öğrenmesinden korktuklarını söyleyen bir çalışan, “Yanına gitmeye çekiniyor ve bu yüzden hasta gibi hissediyordum” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEY YETMİYORDU’

Pek çok çalışanın bu durumdan muzdarip olduğu ve çiftin zorbalıkları nedeniyle tir tir titredikleri aktarılırken, özel danışman Samantha Cohen gibi üst düzey çalışanların da sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. The Times’a konuşan Cohen’e yakın bir isim, “Ona korkunç davranıyorlardı. Hiçbir şey yeterli gelmiyordu. Sürekli, ‘Anlamıyor, yapamıyor’ şeklindeydi. Samantha çok sabırlıydı” dedi.

‘MUTLU OLMAK İSTEMİYORDU’

Kraliyet ailesinin, Harry’nin ABD’li ve boşanmış bir kadınla evlendiğinin farkında olduğunu yazan The Times, bu birlikteliğin başarılı olması için devreye girmeleri gerektiğini, aksi takdirde Meghan’ın mutsuzluğundan suçlanacaklarını bildiklerini aktardı.

Kraliyet ailesinin bir noktada yanlış yaptığını söyleyen bir kaynak, “Onun mutlu olmak istediğini sanıyorlardı ama yanıldılar. O ilk günden itibaren reddedilmek konusunda takıntılıydı” ifadelerini kullandı.

‘KURBAN OLUP İKNA EDECEKTİ’

Meghan’ın ‘kurban’ olmak istediğini öne süren birden çok kaynak, “O kurban olmak istiyordu çünkü bu sayede Harry’yi bunun dayanılmaz bir şey olduğu ve ABD’ye gitmekten başka çareleri olmadığı konusunda ikna edebilecekti” tezini savundu. Kraliyet ailesinin oyunculuk yapması konusunda dahi teşvikleri olduğu ancak Meghan’ın bunu da geri çevirdiği verilen bilgiler arasında.

SELMAN’DAN TEPKİ ÇEKEN HEDİYE

İngiliz basını Markle’ın hediye küpeleriyle ilgili de eleştiri yöneltti. ABD’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tuttuğu Suudi Veliaht Prensi Selman’ın, Markle’a düğün hediyesi olarak Chopard küpeler gönderdiğine dikkat çekildi.

Markle’ın 2018’de küpelerin ödünç alındığını söylediğini aktaran İngiliz basını, saray çalışanlarının gerçeği bildiğini savundu. Ancak küpeler Markle’a hediye edilmiş olsa bile Kraliyet’e ait oluyor. Küpeleri elden çıkarma tasarrufu bulunmayan Markle’ın ödünç almakla bunu kastetmiş olabileceği de ihtimaller arasında.