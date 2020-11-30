İstanbul’daki işini bırakıp Kaz Dağları’na yerleşti… Şimdi talebe yetişemiyor

İstanbul'daki tekstil işini bırakıp Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan, Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek dünyaya satıyor.

Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt’te Pervari, Bitlis’te Hizan, Artvin’de Macaheli, Karadeniz’de Anzer, Çanakkale’de Kaz Dağları’nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı.

Bu balları analize gönderen Demircan, sonuçlarda Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları’ndan çıktığını görerek, çiftliğini de Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine kurmaya karar verdi.

İstanbul’daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile de Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve iki çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor. Demircan, şimdilerde İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar birçok ülkeye bal satıyor.

50 KOVANLA BAŞLADI, ŞİMDİ 250 KOVANI VAR

Arıcılık işine 50 kovan ile başlayan Derya Demircan, antioksidan ve prolin değeri yüksek balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırdı ve kovan sayısını 250’ye çıkarttı.

Demircan, şöyle konuştu:

* Biz kahvaltılık bir bal üretmiyoruz. Günde bir kaşık tüketilecek, sağlık için faydalı bir bal üretiyoruz. Ballarımızı Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Katar, İtalya ve İsviçre’ye pazarlıyoruz.

* Yeni Zelanda’da bal sargı bezleri ve yara iyileştirici merhem olarak kullanılıyor. Aslında bu bir Osmanlı kültürüdür ve bize atalarımızdan mirastır. Savaş zamanlarında dahi yaraların iyileştirilmesinde kullanılan bir ürün bal.

YABANİ SARIMSAK FAKTÖRÜ

Derya Demircan ürettikleri balın antioksidan ve prolin değerinin yüksek çıkmasında, dünyada sadece Kaz Dağları’nda bulunan 32 endemik bitki florası içerisindeki yabani sarımsağın etkili olduğuna dikkat çekti:

* Bu yabani sarımsağın balda bulunması antioksidan ve prolin değerini yükseltiyor. Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek manuka balını Yeni Zelanda’dan deneyimleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda manuka bitkisini Türkiye’ye getirdik.

* Laboratuvar analizleri sonucunda manuka bitkisi ve yabani sarımsağın aynı familyadan olduğunu ve bu yüzden Kaz Dağları’ndan almış olduğumuz balın antioksidan ve prolin değerinin yüksek çıktığını gördük. (DHA)