“Muz sanatı” belediyelere sıçradı

Birkaç gün önce Maurizio Catellan, duvara koli bandıyla bir muz yapıştırmış ve bu sanat eseri 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Gündemden düşmeyen bu olay ise sosyal medyada hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

ABD’nin Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami’de sergilenen duvara yapıştırılan muza 120 bin dolar fiyat biçilince ardı arkası kesilmeyen tepkiyle karşılaşmıştı.

Hatta bu sanat eserini, “Komedyen” adlı başka bir sanatçının duvardan söküp yemesi ve bu performansının da 150 bin dolara alıcı bulması zaman zaman alay konusu olmuştu.

Türkiye’deki birkaç belediye ise bahsi geçen bu sanat eserine sosyal medya üzerinden esprili göndermelerde bulundu. Şehirlerin meşhur yiyeceklerini duvara bantladıkları fotoğrafları paylaşan belediyelerin bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı.

İşte o belediyelerin sanat göndermeli paylaşımları…







