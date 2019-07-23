Jackie Kennedy Onassis’in evi 65 milyon dolara satılıyor

1950’li ve 60’lı yıllara damgasını vuran, stiliyle herkese ilham veren Jackie Kennedy Onassis’in çiftliği kızı tarafından satışa çıktı. Christie's International Real Estate ve LandVest tarafından satışa çıkarılan ev 65 milyon dolara yani yaklaşık olarak 370 milyon TL’ye satışa sunuldu. 1979 yılında alınıp dizayn edilen Massachusetts’teki çiftlik, Jackie’nin yaşam stiline uygun olarak dekore edildi.

Tam 40 yıldır Kennedy ailesinde olan çiftlik, 1994 yılında Onassis'in vefat etmesiyle birlikte kızı Caroline’e geçti. Üç jenerasyon boyunca Kennedy ailesinin himayesinde bulunan Atlantik Okyanusu'nun kıyısındaki Red Gate Farm, Jackie için, ABD’nin 35. Başkanı olan eşi John F. Kennedy’nin ölümünden sonra, sığınacak bir liman görevi gördü.

“40 yıl önce annem Martha's Vineyard'a aşık oldu. Red Gate Farm'ı bulduğunda, burasının romantik ve maceraperest yaşam stiliyle mükemmel şekilde uyuştuğunu fark etti. Burada doğaya yakın olduğu kadar, ailesi ve arkadaşlarıyla, daha da önemlisi kitaplarıyla iç içe olabildi” diyen Caroline, evi neden satışa çıkardığını şöyle anlattı: “Çiftliğe, torunları için rüya gibi bir ağaç evi bile inşa ettirdi. Şimdi o torunlar büyüdü. Dolayısıyla annemin izinden gidip kendi dünyamızı kurmak zorundayız. Biz nasıl ona üç jenerasyon boyunca gözümüz gibi baktıysak, bu evi satın alacak ailenin de aynısını yapmasını ümit ediyoruz.”

Evin 5 yatak odası, 2 banyosu, büyük bir mutfağı, iki ofisi, iki garajı, üç yatak odalı bir müştemilatı, kayıkhanesi, ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip deposu, tenis kortu ve havuzu bulunuyor. Evin dışıda ise bir de misafir evi var. Burası da iki katlı, dört yatak odalı, üç banyolu ve çamaşır odasına sahip.

