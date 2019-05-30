Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve Marc Anthony çocuklarının etkinliğine katıldı

Jennifer Lopez, oğlu Max'in okul gösterisine eski eşi Marc Anthony ve nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte gitti. Gösteri boyunca video çeken Alex, Marc ile bol bol 'Story' atınca "Alex Marc'ı daha çok seviyor' gibi yorumlar yapıldı...

Alex Rodriguez, nişanlısı Jennifer Lopez’in oğlu Max’in okul konserine, ünlü şarkıcının eşi Marc Anthony ile birlikte katıldı. Eski eşlerin arasına oturup bol bol video çeken Alex, JLO ve Marc şarkı söylerken, Instagram story atmaktan da geri kalmadı…

Çektiği videolarda Marc Anthony ile çok eğlendiği görülen eski beyzbol oyuncusu Alex için çeşitli yorumlar da yapıldı. “Kaynana gibi eski eşlerin arasına oturmuş”, “Marc ile daha çok eğleniyor”, ” “JLO değil, Marc’ı daha çok seviyor gibi” bunlardan bazıları…

