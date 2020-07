Johnny Depp, kızına 13 yaşında esrar içirerek ‘Sorumlu ebeveynlik’ yaptığını söyledi

Johnny Depp, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de, geçmişte The Sun gazetesine yaptığı çarpıcı itiraflar hakkında konuştu ve kızına neden 13 yaşında esrar içirdiğini anlattı. Depp "Sorumlu ebeveyn olmanın gereğini yaptım" dedi...

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ve kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard’ün davaları Londra Yüksek Mahkemesi’nde devam ederken, bir yandan da Depp’in Britanya’nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun’a ‘Eşini dövdüğünü’ yazdığı için açtığı iftira davası görülmeye başlandı. Davada hazır bulunan Depp uyuşturucuyla ilgili açıklamalarda bulundu; ‘Sorumlu ebeveyn’ olarak kızı Lily-Rose’a 13 yaşındayken esrar içirdiğini itiraf etti.

Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülen davada, The Sun’ın avukatları, ünlü aktörün alkol ve aşırı uyuşturucudan beyninin olumsuz etkilendiğini ya da Depp’in yalan söylediğini düşündüklerini söyledi. Şiddet iddialarını reddeden Depp, uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu. Depp, 14 yaşından beri ‘insanlığın bildiği bütün uyuşturucuları kullandığını, zor bir çocukluk geçirdiğini, sonra da başarı ve şöhretle başa çıkamadığını söyledi.

Depp kızı hakkında şöyle konuştu: “Lily-Rose’un esrar içmeyi denemek istediğini söylemesi üzerine kontrolsüz bir çevrede esrar deneyip paranoyak ruhsal çöküntü yaşamasını istemedim. Kendi zulam iyi, kaliteli ve güvenilir olduğu için Vanessa Paradis ile konuşarak bir kısmını kızımızla paylaşma kararı aldık.” Depp, kullandığı uyuşturucular içinde ketaminin bulunmadığını ve marihuananın tehlikelerinin farkında olduğunu da anlattı. Ardından ise The Sun’ı temsil eden avukatlardan Sasha Wass’a dönerek şöyle dedi: “Eğer sizin gözünüzde bu yanlışsa ne düşündüğünüze değer veririm, ama ben de kız çocuğu yetiştiriyordum ve kendi bakış açımdan sorumlu bir ebeveyn olarak davrandım.”