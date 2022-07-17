Kadınlar hapishanesine geçti, iki mahkumu hamile bıraktı

ABD'nin New Jersey eyaletinde cinayet suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan trans birey Demi Minor'un kadınlar hapishanesinde birlikte kaldığı iki kadını hamile bıraktığı ortaya çıktı. Olayın duyulmasının ardından Minor, farklı bir cezaevine transfer edildi.

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ABD’nin New Jersey eyaletinde mahkumların tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre hapishanelere konulmasına izin veren yasal düzenleme 2021 yılında kabul edilmişti.

Eyaletten gelen habere göre, kadınlar hapishanesine geçen bir trans bireyin, iki mahkumu hamile bıraktığı ortaya çıktı.

New Jersey Islah Departmanı sözcüsü yerel basına verdiği demeçte, cinayetten 30 yıl hapis cezası alan trans birey Demi Minor’un olayın ortaya çıkmasının ardından farklı bir ıslah evine yerleştirildiğini söyledi.

ABD merkezli New York Post gazetesinin haberine göre, aynı hapishanede kaldığı iki kadınla ilişki yaşayan Minor, kadınları hamile bırakınca olay patladı.

Skandalın ortaya çıkmasıyla hemen transfer edilen Minor’un genç ıslah merkezinde tek kadın olduğu ve bu yüzden çok zorlandığı açıklandı. Minor, 15 Temmuz’da bir blog yazısında “New Jersey polisi beni en şiddetli gençlik Cezaevi tesislerinden birine koyarak cinsel tacizden uzak ve güvende olma hakkımı ihlal etti” dedi.

Kısa bir süreliğine New Jersey Eyalet Hapishanesine transfer edildiğini ve burada “30 defadan fazla kez arandığını” vurgulayan Minor’un şu anda yeni cezaevinde korunaklı özel bir bölüme yerleştirildiği açıklandı.

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