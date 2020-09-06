Kahramanmaraş’tan Londra’ya uzanan bir garip hayat hikayesi

Çocuk yaşta Kahramanmaraş'tan İstanbul'a göç eden Süleyman Cıncık, daha sonra Londra'ya giderek şehrin en ünlü kuaförlerinden biri oldu. 15 kez ameliyat geçiren ve hem Türk hem de İngiliz basınında kendisine pek çok kez yer bulan Cıncık, ilginç yaşam öyküsünü kitap haline getirmeye hazırlanıyor.

77 yaşındaki Süleman Cıncık, Kahramanmaraş’tan İstanbul’a giderek bir kuaförün yanında çalışmaya başladığında 14 yaşındaydı. Burada yaklaşık 7 sene mesleği öğrendikten sonra Londra’ya gitmeye karar veren Cıncık, dilini ve kültürünü bilmediği şehirde 11 ay kalıp yurda döndü. Ancak 2 yıl sonra tekrar Londra’ya giden Cıncık, Marilyn Cıncık ile evlendi, Tamara isminde bir kızı oldu ve bir daha Türkiye’ye dönmedi.

İngilizlerin ‘Marcel’ adını verdiği Süleyman Cıncık, Londra’nın ünlü kuaförlerinden biri haline geldi. Türk ve İngiliz gazetelerinde haberlere konu oldu, hatta karikatürü çizilerek bir İngiliz gazetesinde yayınlandı. Kızı Tamara ise, İngiltere’de ünlü bir modacı oldu.

‘ÖĞRETMENİME ATEŞ ETTİM AMA TABANCA ATEŞ ALMADI’

5 yıl önce iş yerini kapatıp emekli olan Süleyman Cıncık, zorluklarla geçen bir hayat yaşadığını söylüyor. Özellikle okul hayatının hiç parlak olmadığını anlatan Cıncık, “Beni sürekli döven bir öğretmenim vardı ve ağabeyimin tabancasını çalarak, ders sırasında sıranın altından kendisine iki el ateş ettim. Çok şükür tabanca ateş almadı” diyor.

Eğitim hayatını o günden sonra noktayalan Cıncık’ın İstanbul hikayesi de zorluklarla başlıyor. Ustasından da çok sık dayak yediğini dile getiren Cıncık, ” ‘Ben öğreneceğim’ dedim. Bir gün ustama ‘Ben senden de meşhur bir kuaför olacağım’ dedim. O da güldü ve ‘Önce konuşmanı değiştir’ dedi. Gündüz Kılıç Bey ile tanıştım. Bir gün bana ‘Bir insan bir mesleği seçerse, onu ciddi ve profesyonelce yapması lazım’ dedi. Daha 18-19 yaşındayım ve bu benim kulağıma küpe oldu.” şeklinde konuştu.

‘FELÇ GEÇİRDİM, iFLAS ETTİM’

1964’te Londra’ya ilk gidişinde, 11 ay kalıp tekrar İstanbul’a dönmesinin ardından çok strese girdiğini ve iki kez intihara teşebbüs ettiğini anlatan Cıncık, 2 yıl sonra tekrar Londra’ya gidişini ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “1966’nın yazında tekrar Londra’ya gittim ve bir daha geri gelmedim. Evlendim, kızım oldu. Çok parasızdım ufak bir odamız vardı, eşim yerde ben divanda yatardım. Çocuğumuz oldu, dükkan açtım borç içindeydik. Bu arada bir felç geçirdim 5 hafta hastanede kaldım. Dükkanın işi dağıldı, müşteriler gitti, işçiler baş kaldırdı.”

Başarıya ulaşmasının çok zorlu olduğunu ifade eden Süleyman Cıncık, yeniden dükkan açtğını ancak onda da iflas ettiğini söylüyor. Bu iflasının sebebini ise, “Gençtim, delikanlıydım, spor arabalarım vardı, yakışıklı ve iyi giyinirdim. Evli olduğumu bildikleri halde her gün kadınların birisi arabamın önünde beklerdi. O nedenlerle müşterilerinin sevgilileriyle, eşleriyle aram iyi gitmedi. Arabamın, dükkanımın camını kırdılar, beni sokaklarda sıkıştırdılar, eşimi dövdüler.” sözleriyle anlatıyor.

‘HELİKOPTERLE GELEN MÜŞTERİLERİM VARDI’

Tüm bu şansızlıklardan sonra bir dükkan daha açan Cıncık’ın bu defa şansı yaver gidiyor ve meşhur insanların helikopterlerle gedliği bir kuaför haline geliyor. “Belçika’dan bir müşterim vardı özel uçağıyla ayda bir defa gelirdi. 6 müşterimin helikopteri, 2 müşterimin uçağı vardı. 3 tane kraliyet ailesi vardı ve 30 sene bunların saçlarını yaptım. ” diyen Cıncık, bu sırada birçok hastalığa da yakalandığını aktarıyor. “2003’te kalp krizi geçirdim, 3 hafta yoğun bakımda kaldım. O yıldan sonra 9’u kalpten olmak üzere 15 ameliyat oldum. Kalbimde pil takılı ve 7 ayrı hastalıktan dolayı ilaç kullanıyorum.” ifadelerini kullanan Cıncık, şimdi ise başından geçen olayları ve tüm hayatını kaleme almak istediğini söylüyor. DHA