Kanada’daki bir inşaatta yaşanan kaza, yürekleri ağza getirdi

Kanada'da bir inşaat işçisi vince takıldı, 39 saniye havada asılı kalan işçinin görüntüleri sosyal medyada da olay oldu.

Sozcu.com.tr

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PCL Constructors Canada tarafından istihdam edilen Torontolu işçi, yaşadığı akıl almaz kaza ile yürekleri ağza getirdi. İnşaat işçisinin vinçten sarkarken gören iki kişi gözlerine inanamadı. İsmi açıklanmayan işçi 39 saniye boyunca havada asılı kaldı.

Kayıtlarda, işçinin hemen karşısında duran ve görüntüleri kaydeden iki kişinin de makinelerin durdurulması için bağıran sesleri duyuluyor. Bu sırada işçi, korku içinde çığlık atarken bacaklarını havada sallıyor ve iki eliyle sıkı sıkı tutunmaya çalışıyor.

Korku dolu anlarda işçinin baretinin düşmesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyada viral hale gelen video, Instagram’da 80 binden fazla görüntüleme ve binlerce yorum aldı.

Sonunda yere yara almadan inerek kurtulan işçinin karıştığı bu talihsiz olayı bağlı çalıştığı şirket PCL Constructors Canada da yaptığı açıklama ile doğruladı: “Neyse ki, güvenli bir şekilde çalışma yüzeyine indirildi ve ciddi şekilde yaralanmadı. Tüm çalışanların ve toplumun güvenliği bizim önceliğimizdir. Tüm uygun makamlarla çalışıyoruz ve olay şu anda soruşturma altında.”

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