Kılıç otu, binbirdelik otu, kan otu gibi isimlerle de anılan kantaron bitkisi, alternatif tıpta ve bitkisel tedavilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Sağlık açısından önemli faydaları olan katarondan elde edilen yağ pekçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Peki, kantaron yağı nedir? Kantaron yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kantaron yağı yılan ısırığı, ateş, anoreksi, sarılık ve şişkinlik, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetleri tedavi etmek için kullanılmıştır. Aynı zamanda sakinleştirici ve ciltteki çiller ve lekeler için topikal olarak kullanılır. Peki, kantaron yağı nedir? Kantaron yağının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KANTARON YAĞI NEDİR?

Dünyanın birçok yerinde kolayca yetiştirilebilen kantaron bitkisi, özellikle yol kenarlarında, ormanlık alanlarda, tarlalarda ve kırlarda kendiliğinden yetişir. Sarı ya da pembe tonlarındaki çiçekleriyle dikkat çeken kantaron bitkilerinden elde edilen bu yağ, genel olarak elde edildiği çiçeğin rengiyle ilgili olacak şekilde sarı ya da kırmızı kantaron yağı şeklinde adlandırılıyor.

KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kantaron yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Antiviral ve antibakteriyel özellikleri vardır.

– Anti-inflamatuar özellikleri herhangi iltihap oluşumunu engeller.

– Sırt ağrısı, lumbago, siyatik ve romatizmal ağrılarda masaj yağı olarak kullanılır.

– Hücreleri yeniler.

– Kesik ve açık yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.

– Sakinleştirici özelliğinden dolayı strese karşı fayda sağlar.

– Yara izlerini iyileştirir.

– Kasları güçlendirir.

– Yaşlanmayı geciktirir.

– Cilt kırışıklıklarını önler, elastikiyetini artırır.

– Cilt lekelerini ortadan kaldırır.

– Yanık ve kızarıklıklarda etkilidir.

– Bebeklerde pişiklerin önlenmesi için kullanılır.

– Damar büzücü etkisinden dolayı kazalarda oluşan kanamaları durdurabilme özelliği vardır.

– Masaj olarak uygulandığında baş ağrısını önlemeye yardımcı olur.

– Hemoroide iyi gelir.

– Sindirim sistemini düzenler.

– Mide ağrısı ve mide ülseri tedavisinde dahili olarak kullanılır.

– Güneş kremi olarak da kullanabilirsiniz.

– İshali keser.

– Sedef hastalığının tedavisinde yardımcıdır.

– Kafa derisini onarır ve ciltte yeni hücre büyümesini kolaylaştırır.

– Ayak mantarı ve deride oluşan enfeksiyonları önler.

ÖNEMLİ NOT: Kronik bir hastalığı bulunan, çeşitli nedenlerle sürekli olarak ilaç kullanan veya besin alerjileri olan bireyler kantaron yağı kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları, önerilen dozları aşmamaları gerekir. Hamilelerin kullanması tavsiye edilmez.