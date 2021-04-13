Kanye West’in tasarladığı Yeezy ayakkabılar 1 milyon dolara satışa sunuldu

2008 Grammy Ödülleri'nde Hey Mama ve Stronger şarkılarını seslendirmek üzere sahneye çıktığında Nike için tasarladığı Yeezy serisinin prototipini ilk defa giymişti. West, törenden 4 ödülle dönerken Nike'ın tarihinde yer alan en ikonik ayakkabılardan birini de tanıtmış oldu.

Şimdi bu ikonik prototipler Sotheby’s Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunuluyor. Değeri 1 milyon dolarak belirlenen prototip, satılması halinde şimdiye kadar satılan en pahalı spor ayakkabı olacak.

REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

2007'de Nike'ın Beaverton Oregon'daki laboratuvarında tasarlanan Yeezy prototipi; 46 numara olarak, siyah deriden ve delikli detaylarıyla tasarlandı. Spor ayakkabılar, Mark Smith'in tasarladığı özel bir ahşap kutu ile birlikte geliyor.

Yeezy spor ayakkabıları, 12 Nisan’da başlayan ve bitiş tarihi olmayan özel bir Sotheby’s indirimiyle satışa sunulacak. 16 – 21 Nisan tarihleri arasında da Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergilenecek.

West, Yeezy markası için 2013'ten beri Nike yerine Adidas ile ortaklık kursa da spor ayakkabının bir yaşam tarzı markası haline gelmesi adına Nike son derece önemli bir yere sahip.

Yeezy ayakkabılar eğer 1 milyon dolara satıcı bulursa Mayıs 2020'de 560 bin dolara satılan Michael Jordan'ın Air Jordan 1'ine ait rekoru da kırmış olacaklar.