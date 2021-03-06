Kim Kardashian’dan yıllar sonra itiraf: Balinayla kıyasladılar aylarca evden çıkamadım

Son dönemde eşi Kanye West’le boşanma süreciyle gündemde olan Kim Kardashian, ünlü şarkıcı Britney Spears’ın belgeselini izledikten sonra medyaya ateş püsküren isimler arasına katıldı.

Bedeniyle ilgili sık sık aşağılayıcı haberlere maruz kaldığını belirten 40 yaşındaki Kardashian, hamilelik sürecinde yaşadıklarını paylaştı.

Instagram hikayesinde uzun birkaç mesaj paylaşan Kardashian şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda bu hafta Britney Spears’ın belgeselini izleyebildim ve onunla empati kurmamı sağladı. Medyanın bu kadar hayatına etki etmesi ve travmalara yol açması, en güçlü insanları bile sarsabilir. Kimse ne kadar kamuoyu önünde olursa olsun böyle bir zalimliği hak etmiyor.”

“Kendi hayatıma baktığımda bu şekilde hissediyordum” diyen Kardashian, takip eden mesajda şunları yazdı:

“North’a hamile olduğum dönem, gebelik zehirlenmesi yaşadım. O dönem 27 kilo aldım ve 6 hafta erken doğum yaptım. Beni balina Shamu’yla kıyaslayan ve sağlıklı bir hamile kadının nasıl görüneceğiyle ilgili yargılayanlar yüzünden her gün ağlıyordum. Fotoğraflara ve dergilere baktığımda kendimi güvensiz hissediyor, acaba eski vücuduma kavuşabilecek miyim diye endişeleniyordum. Her hafta aşağılanıyordum ve bu güvensizlik yüzünden aylar sonra bile evden çıkamadım.”

Yaşadıklarının kendisini bugünlere getirmede motivasyon kaynağı olduğunu belirten Kardashian, insanları yargılamadan önce daha anlayışlı olmaları çağrısı yaptı.

Kardashian paylaşımını kendisi hakkında yapılan haberlerin ekran görüntüsüne yer vererek sonlandırdı.

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