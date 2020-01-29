Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kobe Bryant’ın helikopterine yeğenini bindiren Kylie Jenner’a şok suçlama
Kobe Bryant’ın helikopterine yeğenini bindiren Kylie Jenner’a şok suçlama
Geçen kasım ayında 3 yaşındaki yeğeni Dream'i, Kobe Bryant'ın helikopterine bindiren Kylie Jenner'a, Dream'in annesinden şok suçlama: "Benden izin almadan helikoptere bindirmiş"
Yaşam 29 Ocak 2020 - 12:13

Helikopter kazasında kızı ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ardından, Jenner ailesinde bir başka trajedi ortaya çıktı. 2019’un kasım ayında erkek kardeşi Rob’un kızı Dream’i alarak, Bryant’ın helikopterine bindiren ve ‘Dream’in ilk deneyimi’ notunu düşen Kylie Jenner, ünlü basketbolcunun hayatını kaybetmesinden sonra üzüntüsünü dile getirdi.

Helikopter kazasından ilk görüntüler -Reuters

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Kylie, Kobe’nin helikopterini daha önce defalarca kiraladığını, hatta yeğenini o helikoptere bindirdiğini belirten en genç milyarder, pilot Ara Zobayan'ı tanıdığını ve o helikopterde kendisinin de olabileceğini söyledi: “Buna hala inanamıyorum. Bu, zaman zaman benim de pilot Ara ile uçtuğum helikopterdi. O kadar iyi bir adamdı ki…”

Rob Kardashian’ın kızı 3 yaşındaki Dream, geçen kasım ayında Kobe Bryant’ın helikopterine binmişti… -Kylie Jenner Instagram Story

Bu paylaşımdan sonra Rob’un eski eşi Blac Chyna avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı ve Kylie Jenner’ı suçladı. “Kylie’nin kızımı alıp helikoptere bindirdiğinden haberim yoktu” diyen Blac şöyle devam etti: “Kızımı izinsiz o helikoptere bindirmiş. Hiçbir anne baba, izin alınmadan böyle tehlikeli bir işe çocuğunu göndermez. Utanmalısın Kylie…”

Blac Chyna -Backgrid UK

Ne var ki Kylie, yeğeninin 3’üncü yaş günü için helikopter kiraladığında, abisi Rob da bu anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Üstelik o dönemde Blac hiçbir açıklama yapmamış, üstelik izin konusunu gündeme dahi getirmemişti…

Kylie Jenner -Instagram