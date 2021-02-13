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Kobe’nin Lebron’a hediyesi açık artırmada: Yeni sahibini internetten bulacak

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 2002 yılında Lebron James'e hediye ettiği bir ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı. Lebron'un lise maçında giydiği ayakkabı 24 Şubat'ta yeni sahibini bulacak. İnternet üzerindeki açık artırmada verilen son fiyat 126 bin TL...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:01, 13/02/2021
Haberler Yaşam
Kobe’nin Lebron’a hediyesi açık artırmada: Yeni sahibini internetten bulacak

NBA tarihinin en başarılı takımlarından Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı Lebron James’in yıllar önce giydiği bir ayakkabı açık artırmayla yeni sahibini bekliyor.

Dallas merkezli Heritage Auctions tarafından açık artırmaya çıkarılan ayakkabı, 36 yaşındaki James’in giydiği sıradan bir ayakkabı değil. James’in 2002 yılında bir lise maçında Carmelo Anthony’nin takımına karşı mücadele ettiği sırada giydiği ayakkabı Kobe 2 serisi.

Kobe Bryant ve Lebron James ayakkabıları giydikleri maçlarda.

Geçtiğimiz yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant tarafından James’e hediye edilen ayakkabı, 11 Eylül terör saldırılarından birkaç ay sonra tasarlandığı için Amerikan bayrağı renkleriyle dikkat çekiyor. James’in ayakkabı küçük gelmesine rağmen bu özel hediye karşısında maçta giydiği belirtiliyor.

İnternet üzerinde gerçekleştirilen açık artırma aktif olarak devam ediyor. Ayakkabı için ulaşılan rakam 13 Şubat itibarıyla 18 bin dolar (126 bin TL). Açık artırma 24 Şubat’a kadar devam edecek.

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Yayınlanma Tarihi:15:58,