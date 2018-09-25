Komünist Başkan Fatih Maçoğlu İstanbul’a geliyor

Tunceli Ovacık'ın 'Komünist Başkan' lakabıyla anılan Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, İstanbul ve Bursa'da bir dizi etkinliğe katılacak.

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Komünist Başkan Fatih Maçoğlu, ilk olarak PERSİAD’ın daveti ile 27 Eylül günü saat 17:00’de Perpa’da olacak ve Ovacık Doğal Ürünleri Kermesi'nin açılışını yapacak. Ardından gazeteci Erdal Emre ile birlikte “Ovacık'tan Yeşeren Umut: Komünist Başkan” kitabını imzalayacak. Buradaki program, “Yerel Yönetimlerde Ovacık Modeli” söyleşisiyle tamamlanacak.

Maçoğlu, bir gün sonra Bursa'ya geçecek ve Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde imza ve söyleşi etkinliğine katılacak. Etkinlik saat 18.00-21.00 arasında yapılacak.

Maçoğlu, 29 Eylül Cumartesi günü yeniden İstanbul’a gelecek ve saat 14.00'te Beyoğlu'ndaki Divriği Kültür Derneği'nde söyleşi ve imza etkinliğine katılacak. Ardından Kadıköy'e geçecek ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de gazeteci Erdal Emre ile birlikte “Ovacık'tan Yeşeren Umut: Komünist Başkan” kitabını imzalayacak.