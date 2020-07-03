Korkutan rapor! Normalleşme süreci kadın cinayetlerini de artırdı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayınladığı rapora göre, Haziran ayında 27 kadın öldürülürken şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetlerde de artış yaşandı. Raporda, "Emine Bulut Genelgesi’nin ardından azalma eğilimi göstermeye başlamış olan kadın cinayetleri bu ay hayatımıza giren ‘normalleşme’ ile tekrar artma eğilimi gösteriyor” denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu geçen Haziran ayında, 27 kadının öldürüldüğünü duyurdu. Platformun açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, 23 kadının neden öldürüldüğü de tespit edilemedi.

“HER GÜN ŞİDDET HER GÜN İSTİSMAR”

Kadınların pandemi sürecinde, çeşitli zorluklar ile karşılaştığı belirtilen raporda, “Dünyada ve Türkiye'de salgın henüz sona ermedi, ancak corona tedbirlerinin gevşetildiği yeni bir döneme girdik. Sözde ‘yeni normalleşme’ sürecinde her gün yeni bir kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı haberleri alıyoruz. Emine Bulut Genelgesi'nin ardından azalma eğilimi göstermeye başlamış olan kadın cinayetleri bu ay hayatımıza giren ‘normalleşme' ile tekrar artma eğilimi gösteriyor” denildi.

KENDİ HAYATLARINA DAİR KARAR ALIRKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Kadınların ölüm sebeplerinin tespit edilememesinin kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu belirtilen raporda, kadınların en çok kendi hayatlarına dair karar vermek isterken öldürüldükleri belirtildi. Raporun ayrıntıları ise şu şekilde:

* Bu ay 22 kadın cinayeti işlenmiş, 5 kadının şüpheli ölümünün kadın cinayeti olduğu ortaya çıkmış, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 27 kadından 11'inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2'si ekonomik bahaneyle, 14'ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

* 11 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

EN ÇOK EVLİ OLDUKLARI ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Haziran ayında öldürülen 27 kadının 3'ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 11'i evli oldukları erkek, 2'si birlikte olduğu erkek, 3'ü tanıdık biri, 3'ü akraba, 3'ü baba, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek ve 1'i de erkek kardeşi tarafından öldürüldü.

EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Kadınların 14'ü evinde, 7'si sokak ortasında, 1'i iş yerinde, 1'i de bir arazide öldürüldü. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. Geçtiğimiz aylara göre, bu ay kadınların sokakta öldürülme oranı da arttı. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 52'si evlerinde, yüzde 26'sı sokakta öldürüldü.

ATEŞLİ SİLAHLARLA

15'i ateşli silahlarla, 8'i kesici aletle ve 3'ü de boğularak öldürüldü. 1 kadının nasıl öldürüldüğü ise tespit edilemedi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSİMLERİ

Nasiba Mamaltlova, Carmen Florentina Aydoğan, Nazmiye Kocatürk, Merve Konukoğlu, Hatice Özkaçak, Ayşegül Aktürk, Miray Yılmaz, Aslıhan Alkılınç, Ayşe Altuntaş, Aynur Arslan, Kader Cengiz, İrem Bahçe, Güler A., Gülsüm Taç, Rabia Ergin, Çakır Kodalak, Hüsne Cengiz, Nargül Ünver, Eda Nur Şahin, Nermin Yumuşak, Serpil Karataş, Çilem Kaşık, Hatice Çelik, Hülya K., Özlem Çakar, Aynur Ercan, Ecrin Kurnaz

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLANLAR

Hatice Batmaz, Sabahat Oral, Kübra Taşdemir, Hama Javal Khalid, Mevlüde Y., Şenaz Ürün, Zatiye Bayrak, İlknur Öksüz, H., Hatice Çankaya, Arzu Beşkaya, Saliha Adsoy, Aleyna Çakır, Türkan A., Yasemin İlhan, H.K., Zana Polat, Sare Gök, S. Kaya, İkranur Tirsi ve ismi tespit edilemeyen 3 kadın.