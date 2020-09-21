Kum zambakları çiçek açtı! Zarar vermenin cezası büyük

Antalya'nın Demre ilçesinde koruma altında olan kum zambakları çiçek açtı. Görüntüleriyle ilgi çeken kum zambaklarını koparan veya zarar verene 73 bin 747 TL idari para cezası uygulanıyor.

Dünyada koruma altında ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya’nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı’nda çiçek açtı. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz’in güney kıyılarında görülen kum zambakları, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı.

Türkiye’de Antalya kıyılarında, Patara, Demre, Lara ve Alanya sahillerinde az sayıda kaldığı biliniyor. Demre’nin Sülüklü Plajı’ndaki bir alanda yaklaşık 100 kum zambağı çiçek açtı. Demre’nin diğer bölgelerinde ise kum zambakları neredeyse yok olmuş durumda. Birkaçını Çayağzı Plajı’nda görmek mümkün. Kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için özellikle Sülüklü Sahili’ne geliyor. Gelenler, Sülüklü’deki kum zambaklarını inceliyor ve bol bol fotoğraf çekiyor.

CEZASI BÜYÜK

Kum zambakları soğanlı bir bitki ve kökleri çok derinde bulunuyor. Genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3- 15 arasında değişen kum zambaklarının çiçeklenme zamanı, ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Su istemeyen, havanın nemiyle yetişen kum zambakları, beyaz ve güzel kokulu çiçekleriyle ilgi çekiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak, koparmanın cezası ise 73 bin 747 TL.