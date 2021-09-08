Kylie Jenner’dan sosyal medyayı sallayan video… Hamile olduğunu böyle duyurdu

ABD'de reality şov programı yıldızından başarılı bir iş kadınına dönüşen Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile. Jenner, Travis Scott'la ilişkisinden dünyaya gelecek bebeğini bir videoyla duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, hamile olduğu yönündeki iddiaları duygusal bir videoyla doğruladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 24 yaşındaki Jenner, sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterdiği anları, bebeğin ultrason görüntülerini ve büyüyen karnını gözler önüne serdi.

2017’den beri ünlü şarkıcı Travis Scott’la bir dargın bir barışık olarak ilişkisine devam eden Jenner, kızı Stormi’nin hamilelik dönemini bir sır gibi saklamıştı. 3 yaşındaki Stormi dünyaya gelene kadar gözlerden uzak kalan Jenner, doğum yaptıktan sonra mutlu haberi paylaşmıştı.

Kylie Cosmetics markasıyla iş dünyasında adından söz ettiren Jenner, elde ettiği başarıyla Kardashian-Jenner ailesi içindeki en zengin isim olarak biliniyor.