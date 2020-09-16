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Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu
Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu
Muğla'nın Fethiye ilçesi tatil için gelen İngiltere Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile birlikte Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Yaşam 16 Eylül 2020 - 16:43

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve, Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, hazırlıkların ardından tandem (ikili) uçuş yaptı.

“İLK KEZ BU TECRÜBEYİ YAŞADIM”

Ölüdeniz eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık yarım saatlik uçuşun ardından Karaca ile Rothery, Belcekız Plajı’na sorunsuz iniş yaptı. Rothery, gazetecilere, ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve kendisi için eşsiz bir tecrübe olduğunu söyledi. Ekinliği çok güveni bulduğunu ve ülkesinde herkese tavsiye edeceğini belirten Rothery, “Burada doğa ve deniz çok güzel. Tekrar Fethiye'ye gelip uçuş yapmak istiyorum” diye konuştu. Rothery, Ölüdeniz ve çevresinin muhteşem güzelliğinin gökyüzünden daha net görüldüğünü kaydetti.(İHA)

FOTO:İHA

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