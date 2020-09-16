Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve, Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, hazırlıkların ardından tandem (ikili) uçuş yaptı.

“İLK KEZ BU TECRÜBEYİ YAŞADIM”



Ölüdeniz eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık yarım saatlik uçuşun ardından Karaca ile Rothery, Belcekız Plajı’na sorunsuz iniş yaptı. Rothery, gazetecilere, ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve kendisi için eşsiz bir tecrübe olduğunu söyledi. Ekinliği çok güveni bulduğunu ve ülkesinde herkese tavsiye edeceğini belirten Rothery, “Burada doğa ve deniz çok güzel. Tekrar Fethiye'ye gelip uçuş yapmak istiyorum” diye konuştu. Rothery, Ölüdeniz ve çevresinin muhteşem güzelliğinin gökyüzünden daha net görüldüğünü kaydetti.(İHA)