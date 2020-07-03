Marmaris’te ilçe merkezine inen yaban domuzları için ‘domuz timi’ kurulsun çağrısı

Marmaris'te yaban domuzlarının sürüler halinde şehir merkezine ve plajlara inmesi tatilcileri ve yöre halkını korkutmaya devam ediyor. İnsanların yoğun olduğu sokaklara inen domuz sürüleri korkuya neden olurken, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaşanlar, duruma çözüm bulunmasını istedi.

Aç kalıp, yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan yavruları ile sürü halinde ana caddelere ve sahil yürüyüş yollarına inen yaban domuzları, görenleri korkutuyor. Günübirlik tatile gelen bir grup genç, dün saat 21.00 sıralarında, otomobilleri ile gezerken Siteler Mahallesi Durmazlar Caddesi’nde aralarında yavrularında bulunduğu 20 yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Önce otomobilden inmeden cep telefonuyla domuzu sürüsünü görüntüleyen tatilci gençler, daha sonra yanlarına gitmek istedi. Ancak, sürüdeki yetişkin yaban domuzlarının tepki vermesi üzerine korkarak, tekrar otomobillerine binip uzaklaştı.

PLAJDA YİYECEK ARADILAR



Saat 22.00 sıralarında ise bu defa 8’i yavru 12 bireylik bir başka yaban domuzu sürüsü oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde görüldü. Plajda oynayan çocuklar, yaban domuzlarından korkup, restoranda oturan ebeveynlerin yanlarına kaçtı. Çevredekiler, şezlonglar arasında yiyecek arayan domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bu sırada toplanan meraklı kalabalık ve motosiklet ışıklarından rahatsız olan yaban domuzları, uzaklaşıp, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.



‘KORKUYORUZ, ÖNLEM ALINMALI’

Turist rehberi Dilek Yıldırım (33), 1.5 yıldır Marmaris’te yaşadığını belirtip, “Yaban domuzlarına birkaç defa denk geldim. Yavruları ile birlikte sürü ile dolaşıyorlar. Yavruları ile çok sevimliler ama yanlarına gidince ürkütücüler. Bu yaşananları doğanın dengesi olduğunu ve bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Doğada yiyecek bulamadıkları için şehir merkezimize iniyorlar. Hayvanları çok sevmeme rağmen korkuyorum bir an önce önlemler alınmalı” dedi.(DHA)