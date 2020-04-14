Maske takmadan sosyal mesafeyi çubukla sağlayarak horon teptiler

Artvin’in Yusufeli İlçesinde corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye uyularak çekilen halay görenleri gülümsetti. Sosyal medyada da yüzlerce paylaşım alan oyunda, "Allah belanı vere corona nereden geldun Türkiye'ye" sözleri alıyor. Halk arasında bu oyun, hemşin olarak biliniyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı ülkemizde de bu sıkıntılı günlerde insanları gülümseten olaylar yaşanmaya devam ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesi Sarıgöl beldesinde salgın nedeniyle getirilen sosyal mesafeye uyularak tulum eşliğinde çekilen halay herkese gülümsetti. Sözler ve halay çekenlerin kendinden emin oyunları yüzlerce beğeni alırken pek çok kişi tarafından da paylaşıldı. Sosyal mesafeye uyan kişilerin maske takmamaları da dikkat çekti.

ELLERİNDE ÇUBUKLARLA SOSYAL MESAFELERİNİ KORUDULAR

Sarıgöl'ün tulum ve halay ustaları Atatürk Heykeli önünde tulum eşliğinde halay çekmesinden çok, halay esnasında aradaki sosyal mesafeyi koruma adına halaycıların ellerindeki birer buçuk metre uzunluğundaki çubuklar dikkat çekti. Büyük bir intizam içerisinde ellerindeki çubuklarla mesafe korunarak sözlerini de kendilerinin yazdığı corona şarkısı söylenip halaylar çekildi.