Mehmet Öz, sıtma ilacı ile ilgili Beyaz Saray ile konuştuğunu söyledi

Dr. Mehmet Öz, YouTube kanalında, Dr. Halit Yerebakan ile, virüsün Türkiye ve Amerika’daki etkilerini konuştu. Corona virüs için bulunan sıtma ilacının faydasının henüz ispat edilmediğini söyleyen Öz, hasta olan kişilerde faydasının olduğunu ama yine de ilacın çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“Hasta kişilere faydası var ancak çalışmalar devam ediyor. Sonuca ulaşmak için birkaç haftanın geçmesi gerekir” diyen Öz, Beyaz Saray ile konuştuğunu anlattı. Dr. Yerebakan’ın “Türkiye’de insanlar bu ilacı arıyor. Fakat Sağlık Bakanlığı bu ilacı tedavi için ayırdı. Şayet pozitifse test sonucunuz size veriyor, yoksa alamıyorsunuz” sözleri üzerine Öz “Beyaz Saray’daki ekiple konuştum. Uzatmak istemiyorlar. Çok büyük bir araştırma değil de, ilaçla ilgili ufak bir araştırma daha yaparlarsa ve faydalı olduğunu görürlerle uzatmayacaklar ve hemen herkes için ilacı kullanmaya başlayacaklar” dedi.



Öz, aynı zamanda virüsün etkisinin ne zaman kaybolacağı hakkında da bilgi verdi: “Haziran ayında en kötü zamanlar geçmiş olacak. Dünya da yavaş yavaş eski haline dönecek. Ama Ağustos’a kadar. Sonra virüs yeniden gündeme gelecek. Muhtemelen o zamana kadar da ilaç bulunmuş ve hasta sayısı düşmüş olacak. Zamanla virüsü yeneceğiz ama bu bir buçuk yıl sürer.”