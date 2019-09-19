Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı sorusunun cevabı bu araştırmada

Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı sorusunun cevabı bu araştırmada

KONDA, topluma dair 75 farklı konuyu incelediği araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Demografiye, belli temalara ve güncel konulara ayrılan araştırmalarda "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusuna yüzde 62 ile soğanlı olur, yüzde 38 ile soğansız olur cevabı verildi.

KONDA’nın 75 farklı konuyu incelediği “KONDA Barometresi 2018 Yıllık Raporu’ sosyal medyadan paylaşıldı. Araştırmada 5 temel demografik özellikten (cinsiyet, yaş, eğitim, hayat tarzı ve ekonomik sınıflar) ve kesişimlerinden ortaya çıkan 104 farklı küme ayrı ayrı görülebiliyor. Ayrıca, 2018 Barometresi kapsamında yer almış konuları bu 104 küme çerçevesinde incelemek için oluşturulmuş bir interaktif veri görselleştirme sistemi de mevcut. Bu görselleştirmede 5 temel özellikten ortaya erkek, kadın, genç, yetişkin, yaşlı, lise altı eğitimli, lise eğitimli, üniversite eğitimli, modern, geleneksel muhafazakar, dindar muhafazakar, alt gelir, orta gelir, yeni orta gelir ve üst gelir olmak üzere 15 toplumsal küme ortaya çıkıyor ve tüm incelemeler bu 5 özelliğe dayanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü lise altı, yüzde 30’u lise, yüzde 18’i de üniversiteden mezun olduklarını açıkladı. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı kendisini Sünni olarak, yüzde 5’i Alevi olarak tanımladı. Yüzde 5 ise cevap vermedi. Kendisini ateist olarak tanımlayanların oranı yüzde 4’ken, inançlı olanların oranı yüzde 26, dindar olanların yüzde 58, sofu olanların ise yüzde 13’lük oranı mevcut. İnternete hiç girmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 26 olarak belirlendi.

Haberleri takip ederken en çok önem verilen unsurlarda ilk sırayı yüzde 43’le “İçerik” aldı. “Kanal” cevabını verenler yüzde 23, “Sunucu” cevabını verenler yüzde 22, “Yorumcu” cevabını verenler yüzde 12 olarak saptandı.



Türkiye’de nükleer enerji santralleri yapımına katılımcıların yüzde 35’i onay verirken, yüzde 65’i “Riskli olduğunu açıkça bile bilenükleer santral kesinlikle yapılmamalıdır” cevabını verdi.



Devlet düzeninin korunması için bazı olaylardan sonra sosyal medyaya yayın yasağı getirilmeli diyenlerin oranı yüzde 46’ydı. Yasak getirilmemeli diyenlerin oranı ise yüzde 54 oldu.



En çok dinlenen müzik türleri sıralamasında Türkü / Halk Müziği ilk sırada yer aldı (Yüzde 41). Onu yüzde 33 ile Türkçe pop takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 23’le Türk Sanat Müziği yer aldı.



Araştırmada “Son bir haftada kendimi mutlu hissettim” diyenlerin oranı yüzde 90’ken, “mutlu hissetmedim” diyenlerin oranı yüzde 10 oldu.

Vücudunda dövme olanların oranı yüzde 5 olarak görüldü. Yüzde 95’in ise herhangi bir dövmeye sahip olmadığı belirlendi.

Vedat Milor’un tartışmaya açtığı, “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” sorusu da araştırmaya katılanlara soruldu. “Menemen soğanlı olur” diyenlerin oranı yüzde 62 oldu.