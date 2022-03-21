Michael Jordan Chicago’daki malikânesini 10 yıldır satamıyor, çünkü…

Michael Jordan'ın Chicago'daki devasa evi 10 yıl sonra hâlâ piyasada. Jordan, malikâne için yıllık emlak vergisi olarak 100.000 dolardan fazla ödüyor.

Sozcu.com.tr

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23 numaranın efsanevi oyuncusu Michael Jordan’a ait olan devasa malikâne 10 yıldır satılmak için bekliyor. Evin fiyatı birkaç kez düştü ve şimdi 14.9 milyon dolara yani metrekare başına yaklaşık 265 dolara satılıyor. Malikâne daha önce, metrekare başına 517 dolara satışa sunulmuştu. Malikânenin satışıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay da fiyatı olan 14.855.000 dolardaki sayıların toplamının 23 olması. Bu da Jordan’ın basketbol formasının numarasıyla aynı.

İŞTE 10 YILDIR SATILMASI BEKLENEN MALİKÂNENİN ÖZELLİKLERİ

Jordan’ın malikânesine giden uzun yol boyunca büyümüş ağaçlarla kaplı olduğu için tam bir mahremiyet sağlıyor. Evin bir diğer özelliği ise basketbol yıldızının zevklerini barındırıyor olması. Jordan evi ve çevresindeki mülkü kişisel zevklerine göre sıfırdan inşa ettirdi.

Malikânenin bir tenis kortu, bir sonsuzluk havuzu, balıklarla dolu bir gölet bulunuyor. Ayrıca malikânenin içerisi de bir o kadar muhteşem. Misafirler girdiklerinde arka planda bir piyano bulunan manzara ile karşılaşıyorlar.

Jordan’ın lüks zevki kapı aralıkları gibi detaylarda bile kendini gösteriyor. Evde görülen kapılar, Chicago’daki orijinal Playboy Malikânesi’nden. Ayrıca bilardo masası olan bir oyun odası da yer alıyor. Evin en önemli parçalarından biri de tam saha basketbol sahasının olması.

JORDAN’IN PURO MERAKI…

Mutfağın hemen dışındaki yemek alanlarından birinde duvara gömülü büyük bir akvaryum bulunuyor. Evin dokuz yatak odası ve 19 banyosu var. Ayrıca ayrıntılı bir tavan ile karmaşık bir şekilde dekore edilmiş bir puro odası da bulunmakta. Puro odasında yüksek bahisli poker oyunları oynadığı tahmin edilen Jordan için birçok kart masası da yer alıyor.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BURADA ÇALIŞIYORDU

Evde eksiksiz bir spor salonu da bulunuyor. Concierge Auctions tarafından paylaşılan bir röportaja göre Jordan’ın Bulls takım arkadaşları her sabah orada çalışıyordu.

Ev ne kadar harika görünse de 2012’den beri piyasada. Jordan 2013’te evi açık artırmaya çıkarmaya çalıştı, ancak minimum 13 milyon dolarlık teklif hiçbir zaman karşılanamadı.

10 YILDIR SATILAMIYOR, ÇÜNKÜ…

Lüks emlak girişimi Mercer Vine’dan Adam Rosenfeld, 2016’da Marketwatch’a verdiği demeçte, muhtemelen yapılan tüm kişiselleştirilmeler nedeniyle evin satılmakta zorlandığını söyledi. Rosenfeld, evin ayrıca zengin ünlülerin ev aradığı bir bölgede olmadığını da söyledi. Integra Realty Resources’tan Gail Lissner, bölgeyi Jordan’ın mülkünün önerdiğinden “çok daha mütevazı” olarak niteliyor. Westside Agency’den Stephen Shapiro’ya göre ise insanlar bir eve sadece ünlü biri sahip olduğu için daha fazla para ödemiyorlar.

Malikâne senelerdir satılamasa da çalışanlar sayesinde hâlâ bakımlı bir şekilde muhafaza ediliyor. Ancak emlak vergisi oldukça yüksek; eski basketbol yıldızı 2012’de piyasaya sürdüğünden beri yaklaşık 700.000 dolar emlak vergisi ödedi.

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