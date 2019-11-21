Müge Anlı’dan 14 yaşında evlenen kadına ‘kısır yiyordun’ tepkisi

Sunucu Müge Anlı, 14 yaşında kaçarak evlendiği eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programına çıkan kadına "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" dedi. Müge Anlı'nın canlı yayında kadına söyledikleri Twitter'da gündem oldu.

Afyonkarahisar’da yaşayan Sultan Kurum, ailesinin onayı olmadığı 12 yaşındayken anlaştığı eşi ile 14 yaşında evlendi. Müge Anlı’nın canlı yayına katılan Kurum, 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ile 14 yaşındaki oğlu Yunur Emre’nin kaybolduğunu iddia etti. Sultan Kurum ile Müge Anlı arasındaki diyalog ise canlı yayına damga vurdu.

YASAK AŞK ŞÜPHESİ

Eşi ve oğlunun soba almaya gidiyorum diyerek evden ayrıldıklarını ve bir daha geri dönmediklerini belirten Sultan Hanım’ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sultan Kurum, eşinin ortadan kaybolmadan 1 ay önce Selda isminde bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladığından şüphe duyduğunu söyledi.

“KISIR YİYORDUN GÖRÜMCELERİNLE”

Yayına bağlanan Metin Bey, oğlunun yanında olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Sultan Hanım’ı suçlayan Metin Kurum, yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Sultan Kurum, canlı yayına telefonla bağlanan eşine oğlunun sağlık durumunu sormadan önce başka konular açarak tepki gösterdi. Kurum’un anlattıklarına sinirlenen Müge Anlı ise “Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle” diyerek erken evlenmesine tepki gösterdi.