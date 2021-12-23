Muğla’nın atık üretimi ülke genelinin üzerinde

2020 yılı Atık İstatistiklerini yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde kişi başına günde toplanan atık miktarını 1,13 kilogram olarak belirtirken bu rakam Muğla’da 1,86 kilo olduğunu duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2020 yılı Atık İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Muğla ilinde kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,86 kilogram oldu. Bu açıklamayla Muğla’da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı, 1,13 kilogram olan Türkiye ortalamasının üstüne çıktığı gözlendi.

Açıklamaya göre Muğla'da atık hizmeti verilen nüfusun 996 bin 793 kişinin toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,6. Türkiye genelinde ise atık hizmeti verilen nüfusun (78 milyon 204 bin 213 kişi) toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,1.

TOPLANAN ATIK MİKTARI 676 BİN 811 TON

Belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 676 bin 811 ton olarak belirlendi. Bu atıkların 27 bin 905 tonu belediye çöplüğüne, 575 bin 122 tonu düzenli depolama tesislerine, 35 bin 856 tonu geri kazanım tesislerine gönderilerek ve 38 bin 928 tonu diğer bertaraf yöntemleri kullanılarak (açıkta yakma, gömme, dere ve araziye dökme) yok edildi.

974 BİN 276 KG TIBBİ ATIK TOPLANDI

Yine yapılan açıklamaya göre 2020 yılında Muğla'da 22 sağlık kuruluşundan toplam 974 bin 276 kg tıbbi atık toplanırken bunların tamamı sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edildiği belirtildi.

OLUŞAN ATIK MİKTARI 104,8 MİLYON TON OLARAK HESAPLANDI

Ülke genelinde araştırma kapsamındaki imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB), sağlık kuruluşları ve hane halklarında 2020 yılında 30,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 104,8 milyon ton atık oluştu. İmalat sanayi işyerlerinde 4,6 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 23,9 milyon ton atık oluştu.

Toplam atığın yüzde 56,3’ü satıldı veya lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi. Yüzde 24,2’si düzenli depolama tesislerine gönderildi. Yüzde 7,1’i işyeri sahasında depolandı. Yüzde 7’si tesis bünyesinde geri kazanıldı.

Yüzde 3,2’si belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı. Yüzde 1,7’si beraber yakma (ko-insinerasyon) veya yakma tesislerine gönderildi. Yüzde 0,4’ü dolgu malzemesi olarak kullanıldı/doğaya yeniden kazandırıldı. Yüzde 0,1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

BELEDİYELERDE 32,3 MİLYON TON ATIK TOPLANDI

Toplam bin 389 belediyenin bin 387’sinde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32,3 milyon ton atığın yüzde 69,4’ü düzenli depolama tesislerine, yüzde 17’si belediye çöplüklerine ve yüzde 13,2’si geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0,4’ü ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 kg olarak hesaplandı.