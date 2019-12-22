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Murat Dağı kurtuldu
Murat Dağı kurtuldu
KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi Murat Dağı’nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED raporunun onaylanmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti.
Kemal ATLAN
Yaşam 22 Aralık 2019 - 06:00

Haberi sosyal medya hesabından en güzel ve en haklı mücadelelerden biridir yaşam mücadelesi diyerek duyuran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “En güzel, en haklı mücadelelerden biridir yaşam mücadelesi. Ve biz bir mücadeleden daha zaferle ayrıldık.

Mahkeme, ÇED olumlu kararını iptal ederek, çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi.

Yılmaz Büyükerşen

İnanıyorum ki şehrimizin en bereketli topraklarına kurulması planlanan kömürlü termik santral projesi de en kısa sürede iptal olacaktır.”

Çevreciler günlerce Murat Dağı için mücadele verdi.

Son güncelleme: 06:02 - 22.12.2019