Murat Dağı kurtuldu

KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi Murat Dağı’nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED raporunun onaylanmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti.

Haberi sosyal medya hesabından en güzel ve en haklı mücadelelerden biridir yaşam mücadelesi diyerek duyuran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “En güzel, en haklı mücadelelerden biridir yaşam mücadelesi. Ve biz bir mücadeleden daha zaferle ayrıldık.

Mahkeme, ÇED olumlu kararını iptal ederek, çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi.

İnanıyorum ki şehrimizin en bereketli topraklarına kurulması planlanan kömürlü termik santral projesi de en kısa sürede iptal olacaktır.”