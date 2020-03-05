Narlar dünyadaki en sağlıklı meyveler arasındadır ve çeşitli faydalı bitki bileşikleri içerirler. Narın anti-oksidan, anti-viral ve anti-tümör özelliklerine sahiptir ve folik asitin yanı sıra özellikle A vitamini, C vitamini ve E vitamini için iyi bir vitamin kaynağı olduğu söylenir. Peki, narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yakut kırmızısı rengi ile nar lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Lezzetli, sulu ve mücevher benzeri nar taneleri vitamin, mineral ve lif ile doludur. Nar, mide rahatsızlıklarına, menopozda sıcak basmalarına, hemoroidlere, konjonktivite, osteoartrite yardımcı olur, kan basıncını düşürür, bağışıklık sistemini uyarır, gripten korur, iltihabı azaltır, kalp hastalığı riskini azaltır ve kolesterolü düşürür. Narın sağlık yararlarına gelin daha yakından bakalım.

NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Narın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yapılan bazı çalışmalar, narların belirli kanser türlerini önleyebileceğini ve hatta farklı aşamalarda kanserle savaşabileceğini ileri sürmektedir. Nardaki antienflamatuar özellikler ve zengin polifenol içeriği DNA’yı mutasyonlardan korur, kanser hücresinin büyümesini engeller ve kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

* Narın C vitamini içeriği, belirli kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi birçok yaygın hastalığa karşı koruyabilen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

* Nar antioksidan bakımından zengindir ve bu nedenle vücudumuzu erken yaşlanmadan sorumlu olan serbest radikallerden korur.

* Nar suyundaki antioksidanların ve yüksek konsantrasyonlarının alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğuna ve hafızayı koruduğuna inanılmaktadır.

* Narlarda bulunan antioksidanlar, arterlerin, kalbin ve beynin iyi çalışmasını sağlayan yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir.

* Antioksidanlar ‘kanınız için tiner’ görevi görür. Nar taneleri kan trombositlerinizin pıhtı oluşturmasını ve pıhtılaşmasını önler.

* Nar suyu kuru ve sogun cildi yenilemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, topikal olarak uygulandığında cildin dokusunu ve parlaklığını artırabilen harika bir C vitamini kaynağıdır.

* Nar kabuğu ve yaprakları, her türlü sindirim probleminin neden olduğu mide rahatsızlıklarını veya ishali yatıştırmak için kullanılır. Bu meyvelerin yapraklarından yapılan çayı tüketmek de sindirim problemlerini iyileştirmede yardımcı olur. Nar suyu da dizanteri ve kolera gibi sorunları azaltmak için kullanılır.

* Narlar, antibakteriyel ve antiviral özellikleri ile diş plağının etkilerini azaltmaya ve çeşitli ağız hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.