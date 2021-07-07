Nesli tükenmekte olan Arap tavşanı Tunceli’de görüntülendi

Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde çiftçi Hasan Tıkız, akşam saatlerinde yürürken karşısına daha önce görmediği bir hayvan çıktı. Tıkız, yanındaki el feneri ile bir süre hayvanı takip etti.

Daha önce böyle bir hayvanı bölgede görmediğini belirten Tıkız, “Fareye benziyordu ama uzun kuyruk ve kulakları vardı. Bir süre el feneri ile takip ettim” dedi.

“TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR”

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi.

Arap tavşanının, Orta Anadolu bölgesi ve Batı Anadolu bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Satar, “Arap ülkelerinde özellikle Suriye’de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer almaktadır. Bazı ülkelerde insanlar tarafından tüketiliyor” diye konuştu. (İHA)