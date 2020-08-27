Okaliptüs, Avustralya'ya özgü, hızla büyüyen, yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Birçok üründe bir bileşen olarak öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarını azaltmak için ayrıca kas ve eklem ağrılarını hafifletmeye yarayan krem ve merhemlerde kullanılır. Okaliptüs ağacının oval şeklindeki yapraklarından elde edilen okaliptus yağının faydaları nelerdir? Okaliptüs yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Tıbbi özellikleri için kullanılan okaliptüsün 400'den fazla çeşidi bulunur ve okaliptüs yağının ana bileşenidir. Okaliptüs yaprakları, güçlü, tatlı, odunsu bir kokuya sahip renksiz bir sıvı olan yağı çıkarmak için buharla damıtılır. Okaliptüs yağı yatıştırıcı, uyarıcı ve anti-bakteriyel özellikleri nedeniyle balsamlar, inhalerler, masaj karışımları ve diş hijyeni ürünlerinde sıklıkla kullanılır. Peki, okaliptüs yağı faydaları nelerdir? Okaliptüs yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

OKALİPTÜS YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Okaliptüs yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için yardımcı olur.

– Öksürüğü keser.

– Balgam söktürücüdür.

– Yaraları tedavi eder.

– Eklem ve kas ağrılarını rahatlatır.

– İltihapla mücadele eder.

– Astım ve sinüzit gibi solunum sorunlarına iyi gelir.

– Antibakteriyel özellikleri nedeniyle ağız kokusuna neden olan bakterileri yok eder.

– Diş etleri ve dişlerde plak birikiminin önlenmesine yardımcı olur.

– Osteoartrit ve romatoid artrit gibi durumlarda ağrıyı giderir.

– Uyku sorunlarını giderir.

– Kulak iltihabını önler. Ancak, kulak içine damlatılmamalı kenarlarına sürülmelidir.

– Ağız kokusuyla mücadele eder. (Bunun için, suya bir ila iki damla ekleyin, gargara yapın ve tükürün. Yutmamaya dikkat edin)

– Saç kepeklenmesiyle savaşır.

– Ağrılı güneş yanığını yatıştırır.

– Cildi enfeksiyondan korur.

– Baş ağrısını hafifletir.

– Ruh halini iyileştirir.

ÖNEMLİ NOT: Tedavi amaçlı kullanımlar için önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Okaliptüs yağı dahili kullanım için değildir, kesinlikle yutulmamalıdır ve doğrudan çocuklarda kullanılmamalıdır. Okaliptüs yağı buharının direk gözle temas etmesinden kaçınınız. Hamilelerin kullanımına uygun değildir, İshal, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkileri bildirilmiştir.