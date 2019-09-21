Ovacık Belediyesi Ayaz kardeşleri unutmadı

Ovacık Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ovacık Kadın Derneği’nin katkılarıyla Ovacık'ta teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen Nupelda ve Ayaz isimli çocukların adlarına sanat atölyesi açıldı.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz günü Ayaz (8) ve Nupelda (4) Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ovacık Belediyesi, patlamada hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerini yaşatmak için bir sanat atölyesi açtı.

ÇOCUKLARIMIZIN İSİMLERİNİ BU SANAT ATÖLYESİNDE YAŞATACAĞIZ

Kurulan bu atölyeyle Ayaz ve Nupelde kardeşlerin adını yaşatacaklarını ifade eden Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Ovacık Belediyesi, İzmir Büyükşehir belediyesi İzelman A.Ş. ve Ovacık Kadın Derneği ortaklığı ile ilçemiz belediye binasında Ayaz oyun salonu, Nupelda sanat Atölyesi, Ayaz Nupelda iç mekan çocuk oyun alanları oluşturuldu. Kaybettiğimiz Nupelda ve Ayaz bizlere bölgemizde yaşayan çocukların şartlarının zorluğunu yaşanan olumsuzluklardan etkilenen çocuklarımız güven duygularını kaybetmekte ve kişilikleri de bu doğrultuda şekillenmektedir. Okul öncesi eğitim çocukların karakter şekillenmesindeki en önemli adımdır.

Bu proje ile Ovacık'ta yapılacak okul öncesi eğitim atölyeleri ile hem Nupelda ve Ayaz'ın adını yaşatmak hem de diğer çocuklarımıza eğitim imkanı sunmak amaç edinilmiştir. Bir diğer amacımız ilçemizde kurmuş olduğumuz kadın kooperatifine dahil olan kadınlarımızın çocuklarını güvenle bırakacakları bir mekan oluşturma ve kendileri de rahatlıkla üretime dahil olarak ekonomik koşullarının iyileşmesine katkı sunmak olacaktır” ifadelerini kullandı.