Palamut nesli tehlikede! ‘Avlanma boyu 39 santimetre olmalı’

Türkiye'de en düşük 25 santimetre boy sınırı ile avlanan palamut balığının, yumurtalarını bırakmadan avlanması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya!

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Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, av miktarlarında yaşanan düşüşün palamudun bireysel olgunluğa ulaşılmadan avlanmasından kaynaklandığını ifade etti.

Doç. Dr. Çiftçi, şunları söyledi:

* Geçmişten günümüze palamut avcılığı verilerine baktığımızda rakamların çok değişken olduğunu gözlemliyoruz. İlginç şekilde iniş ve çıkışlar gözlemleniyor.

* Mesela 2016 yılına baktığımızda palamut üretimi 39 bin ton civarındayken, 2017’de bu 7 bin tona düşüyor. 2018’de yeniden çıkarak 30 bin tonlara yükseldiğini, 2019’da 4 bin tona düştüğünü görüyoruz. Geçen sene ise 20 bin ton civarında palamut avcılığı yapıldığını gözlemlemekteyiz.

* Bu sene de çok iyimser olmamamız gerekiyor. Çünkü palamut avcılık miktarı 3-4 bin ton civarında kalacakmış gibi gözüküyor.

* Yapılmış olan bilimsel çalışmalarda da balığın birinci yılın sonunda, ikinci yılın başında bireysel olgunluğa ulaştığı belirtilmiş. Rus araştırmacıların çalışmalarında palamut balığının boyunun birinci yılın sonunda, ikinci yılın başında 39 santimetre olduğu gözlemlenmekte.

* Biz bunları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde palamudun bireysel olgunluğa yani üremeye ulaşmış olduğu en düşük boyun aslında 39 santim olduğunu görebiliyoruz. Fakat av yasağına baktığımızda 25 santimle sınırlandırılmış. En düşük av yasağı boyunun yükseltilmesi, 39 santimetre olması gerekir.

“TORUNLARIMIZ ŞOKLANMIŞ BALIKLARI ALACAK”

Balıkçı Cesur Kaya ise gelecek nesillerin balık bulmakta güçlük çekeceğini belirterek, şöyle konuştu:

* Her yıl balıklar da insan gibi mevsimi geldiği zaman boğazdan çıkar, Karadeniz’e yumurta döker, yumurta dönemi geçirir. Mayıs, haziran, temmuz aylarında bu üç ay zarfında yumurtalarını döker, döktüğü zaman hava şartları iyi giderse bu dökülen yumurtalar denizde tutar. Sonrasında da balık olur.

* Bu sene hava şartları hep poyraz gitti. Poyraz gittiği zamanda da karşı ülkelerden bize soğuk su gelir. Balıkların yumurta döneminde soğuk su geldiği için o yumurtalar çürüdü. Denizde tutmadı yani. Bu nedenle palamut balığı az oldu.

* Biz yine iyi günleri yaşıyoruz. Benim yaşım 60. Gelecek nesil belki bu balıkları bulma şansları da olmayacak. Torunlarımız süper marketlerden şoklanmış balıkları alacak. DHA)