Politika sahnesinin yükselen isimlerinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Siyasete girmeye 3 saatte karar verdim

Babası isteyince mühendislik okumaktan vazgeçip eczacı olan Özgür Özel, zincir eczanelere karşı mücadelesini bir telefonla atıldığı siyaset dünyasını SÖZCÜ’ye anlattı: Hedeflerimden biri gerçekleşti, diğerine de çok az kaldı.

CHP'de yıldızı parlayan isimlerden biri olan Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Evli ve bir kız çocuğu babası Özel, kendisini “Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum” diye tanıtıyor.

104 yaşında hayatını kaybeden dedesi için, “90 yaşına kadar tarlada, bahçede çalışıp pazarlarda ürettiklerini sattı. Parmaklarında eklem romatizması vardı, ters dönmüştü. Dede ‘Senin parmakların niye böyle' diye sorardım.

Babamı gösterip ‘Bunu okuturken oldu' derdi. Babam 10 kardeşten okuyan tek çocuk'' dedi. Özel, SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

GÖÇMEN AİLE: Ailemizin dörtte üçü göçmen kökenli. Annemin babası olan diğer dedem Manisa'da defterdardı. Anneannem Selanik, babamın dedesi Üsküp, babaannem de Makedonya Kırçovalı. Annem ve babam emekli öğretmen.

Bir köy okulunda görev yaparken tanışıp evlenmişler. İlkokulu Manisa'da okudum. 11 yaşındayken de parasız yatılı sınavlarını kazanıp İzmir Bornova'ya giderek orada eğitime devam ettim.

MATEMATİĞE İLGİM VARDI

HAYALİ MÜHENDİSLİKTİ: Ben aslında mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Ama babamın yönlendirmesiyle eczacı oldum. “Yeniden sınava girerim” diye düşündüm ama eczacılık fakültesinde beni tutan bir şey gördüm. O da bu alanın, önemli bir mücadele alanı olmasını görüp yaşamamdı.

İdolüm Türkiye'nin ilk ecza kooperatifini kuran Neşe Gülersoy'du. Eczacılık meslek örgütünün genel sekreteri ve aynı zamanda da CHP'nin kadın kolları başkanıydı. MHP'li bir eczacının katledilmesini kınayan bildiriyi kaleme alırken, o cinayete misilleme olarak öldürüldü. 1980 öncesinin karanlık dönemiydi.

İLK MÜCADELE: Biz zincir eczanelere karşı halk eczanesi ve kooperatifçilik mücadelesi verdik. Ethem Sancak'a ait Hedef Grubu'nun ilaç satış zinciri vardı.

Sancak bana “Benimle uğraşıyorsun ama ben de sizdenim” derdi. AKP'ye tepki gösterir, eskiden İşçi Partili olduğuna vurgu yapardı.

Zincir eczanelerine karşı toplu kapatma eylemleri, büyük mitingler yaparak mesleğimizi bu yıkıcı saldırıdan kurtardık. Manisa Eczacı Odası ve Türk Eczacıları Birliği yönetiminde çalıştım. Bu görevlerde de en genç üye olarak yer aldım.

O SIRADA FIFA OYNUYORDUM

PARTİDEN TELEFON: Eczanede oturuyordum, sene 1999. O zaman eczanede o dönemin popüler oyunu FIFA oynuyordum. 86'ncı dakikada telefon çaldı. Oyunu durdurdum.

O zamanın Manisa Eczacı Odası Başkanı Nüket Tartan, ‘Seni oda yönetimine almayı düşünüyorum' dedi. Kapattım, gittim. Eczacı Odası'na önce yönetici, sonra başkan oldum, Türk Eczacılar Birliği yönetimine de girdim.

Manisa'da 2009 yerel seçimlerine 40 gün kala belediye başkan adayımız kalp krizi geçirdi, adaylıktan çekildi. Partiden telefon geldi, ‘Bütün gruplar üzerinde uzlaştı, adayımız sensin' dediler.

Siyasete girmeye 3 saatte karar vermek durumunda kaldım. Daha sonra da 2011 seçimlerinde milletvekili adayı oldum ve seçildim.

SİYASETTE HEDEFLERİ: Çocukluktan beri siyasetin içinde olmayı, mücadele etmeyi hayal etmiştim. 2012'de bir arkadaşım bana ‘Kendini siyasette nerede görmek istersin' diye sorduğunda ‘İktidar partisinde grup başkanvekili olarak görmek istiyorum' demiştim. Grup başkanvekilliği hayalim gerçekleşti, iktidar hedefinin de gerçekleşmesine az kaldı.

Özel ‘darbe' tartışmalarını böyle değerlendirdi:

AKP mağduriyet sıkıntısı yaşıyor

İktidar partisi kısa süre önce, Türk Tarih Kurumu'nun başına Afyon Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ahmet Yaramış'ı atadı. Kamuoyunun tepkisini çeken bu atamayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor.

O son, Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin sonunu getirecek” ifadesiyle eleştirdi. Tam da bu ifade dolayısıyla hem Özgür Özel hem de CHP, AKP tarafından ‘darbecilik'le suçlandı. Özel, son dönemde yaşanan tartışmaları şöyle değerlendirdi:

*Sandıktan ümidini kesen AKP'nin kendisi. Sandıktan çıkamayacağını gördüğü için 31 Mart ve 23 Haziran fobisiyle mağduru oynuyor, bizleri darbecilikle suçluyor. Şu an ellerinde mağduriyet yaratacak bir e-muhtıra yok, bir darbe girişimi yok.

*Hiçbir şey yok. Yaptığım konuşmada üstüne basa basa ‘Geldiğiniz sandıkla gideceksiniz' diyorum. Bunu makaslayarak, ısrarla ‘darbe çağrışımı' yapıyorlar. Bu da aslında çaresiz olduklarını ve çaresiz olduklarında ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösteriyor.

*Bize hep ‘Aman bunlara fırsat vermeyin' uyarısı yapılıyor ama ağızdan çıkmayan bir cümle ile çarpıtma yapılıyor. Sözün gerçek haline bakılması gerekiyor.

Soma için yüreğimiz ağzımızda

Özel, corona virüsünün madenciler arasında yayılmaya başladığına dair ciddi bulgular bulunduğunu belirtti

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te tarihin en büyük iş cinayetlerinden birinin yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Her hatırladığımızda hepimizin yüreğini burkan bir acıdır Soma. Madencilerin çalışma koşulları düşünüldüğünde, salgında daha fazla tedbirin alınması gereken bir kent olduğu ortada.

*Virüsün hızla madencilerde yayılmaya başladığına yönelik ciddi bulgular vardı. Sağlık Bakanı uyarılarımızı dinledi, bazı tedbirler alındı, ancak hepimizin yüreği hâlâ ağzımızda…

Siyasi hayatımın en büyük şoku

Özgür Özel, FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk giden milletvekillerinden biri… O gece CHP adına Meclis kürsüsüne çıkıp “Darbenin karşısında, Meclis'in ve demokrasinin yanındayız, millet başka görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz” dedi.

Bu sebeple adının ‘darbecilikle' ile yan yana getirilmesine isyan ediyor. “Siyasi hayatımın en büyük şokunu yaşadım” diyor. Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

*CHP'ye her darbeci dendiğinde, AKP'ye Özgür Özel'in 15 Temmuz'daki tavrı hatırlatılarak karşı çıkılıyor. Kamuoyunda bu konudaki tavrı en bilinen aktörlerinden biri üzerinden böyle bir çarpıtma yaparak, bir psikolojik baskı yaratmaya çalışıyorlar. Ama bizim buna teslim olmamızı kimse beklemesin…