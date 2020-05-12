Psikolog Leman Alaca pandemi sonrası oluşacak psikolojik sorunlara değindi

Psikolog Leman Alaca, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri ifade etti: “Pandemiyi bazılarımız kolay atlatılabilecekken, bazılarımız bu sürecin sonunda fiziksel, sosyal ve ruhsal problemler ile karşı karşıya kalabilecek. Psikolojik destek alarak süreç daha sağlıklı bir şekilde ilerletilebilir”

Alaca'ya göre pandemi, insanların hayatlarında değişikliklere sebep oldu ve insanlar bu hayatlara alışmakta zorluk çektiler. İnsanların bu sürece alışma durumlarındaki açıklamaları ise Alaca şöyle ifade etti: “Öncelikle belirsizlik, sonra inkâr, en son kabullenme ile birlikte insanımız durumun ciddiyetine vardı. Kişiler, kendilerine ve sevdiklerine istemeden de olsa zarar verme korkusu yaşamaya başladı. Eve gelir gelmez telefondan tutun, aldıkları paketli ürünlere kadar hemen her şeyi yıkamaya çalışan insanlar, virüsün etkilerinden kurtulmaya çalışırken, ruh sağlıklarından olmaya başladılar”

AİLE İÇİ İLETİŞİM ÖNEMLİ



Leman Alaca ‘evde kal' çağrısına uyanların ve aile bağı kuvvetli kişilerin bu dönemi güçlü bir şekilde atlattığını söyleyerek aile içi iletişimin önemini şu sözlerle aktardı: “Bu süreçte daha önce yaşanan sorunlar gün yüzüne çıktı. Çatışmalar ve tartışmalar başladı. İletişimi güçlü, sorunları konuşabilen bireysel sınırlara saygı gösteren aileler bu süreçten güçlü çıktı. Bu tip ailelerde benden bize geçildi”