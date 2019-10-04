Robert De Niro’ya taciz suçlaması

ABD’li aktör Robert De Niro’ya eski asistanı tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz suçlamasıyla 12 milyon dolarlık tazminat davası açıldı. BBC’nin haberine göre, ünlü oyuncunun eski asistanı Graham Chase Robinson, yıllarca De Niro’nun tacizine ve cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmış.

Robinson, oyuncunun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz kaldığı iddiasında bulundu. Aktörün avukatı iddialar hakkında ‘Saçmalığın ötesinde’ dedi.

Robinson’un açtığı davadan önce De Niro da eski asistanını, kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı ve iş yerinde uzun süre televizyon izlediği suçlamalarıyla dava etmişti. ABD medyasında çıkan ve dava dosyasına dayandırılan haberlerde de Robinson’un, De Niro’nun suçlamalarının, kendisinin harekete geçmesini engelleme, kariyerini ve itibarını zedeleme amacı taşıdığını savunarak reddettiği belirtildi.

