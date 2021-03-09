Robinson Ziya dedenin adasını kuraklık vurdu

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası'nda kalan bir adayı keşfederek yerleşti.

Yerleştiği 80 dönümlük adaya önce 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, ağaç sayısını 4 bininin üzerine çıkardı.

Kuraklıkla birlikte baraj gölünde suların çekilmesi ile Abay'ın adası, ilk defa yarım ada haline geldi. Önceden adasına teknesiyle giden Abay, şimdilerde ise 2 kilometre yol yürüyerek ulaşıyor.

Artık araçla da gidilebilen ada da Abay, bahar öncesi tuttuğu ve kaymakamlık tarafından gönderilen işçilerle hem yeni fidanları toprakla buluşturuyor, hem de genel temizlik çalışması yaptırıyor.

Covid-19'un yoğun olduğu zamanlarda adaya kimseyi kabul etmeyen Abay, şimdi ziyaretçilerini bekliyor. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile helikopter kazasında şehit düşen 10 asker için büyük üzüntü yaşayan Abay, her zaman dalgalandırdığı Türk bayrağını da yarıya indirdi.

“YAŞLANDIM, ZORLANIYORUM…”

Suyun iki kilometre çekildiğini belirten Ziya Abay, “Yağış yok, kuraklık var ve sular çekildi. Çok sıkıntı çekiyorum. Adaya iki kilometre yürüyerek gelip gidiyorum. Ağaçları da çoğaltmaya çalışıyorum ama gücüm kalmadı. Yaşlandım artık zorlanıyorum. Şimdi 4 binden fazla ağacım var. Bugün 20 kök kiraz ekiyorum. 18'ini diktim 4 tane kaldı. İşçiler yerini hazırlıyor onları da dikeceğim. Cumhurbaşkanımdan güneş enerjisi için de yardım bekliyorum” dedi.

“ÇOK EMEK VERDİM”

Corona virüsüne hiç yakalanmadığını aktaran Abay, “Bu ağaçlar beni bırakmıyor. Ziya hasta olursa biz hep kuruyacağız diyor. Onlara sahip çıkıyorum. Burası huzur adası. Sakin bir yer ve hastalık yok. İsteyen gelebilir. Hem bana yardımcı olurlar hem de hastalıktan kurtulurlar. Corona çok olduğu zamana kimseyi adaya almadım. Zaten su çoktu kimse de gelemiyordu. Ama şimdi su indi ve gelen giden çok oluyor. Ömrüm yetene kadar buradayım. Ağaçlarımı hiçbir şeye değişmem. Onlara benim sağlığımdır. Çok emek verdim. Çocuklarım cenazemi getirip burada kaldırabilirler” diye konuştu. (İHA)