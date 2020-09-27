Safranbolu’da 130 yıllık tarihi konağa ‘En İyi Korunan Ev’ plaketi

Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 130 yıllık olduğu öğrenilen Şahizer Ganioğlu'na ait ait Ganiler evi, ‘En iyi korunan ev’ olarak seçildi. Plaket çakım töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarihi konakların korunmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Festivale ara vermemek amacıyla yapılan etkinliklerden bir tanesi de dün en iyi restore edilen eve plaket çakımı idi. Bugün de en iyi korunan eve plaket çakım töreni düzenlendik.

Bizler için, Safranbolu için en önemlisi tabi ki konaklarımız. Safranbolu evleriyle tanındık ve UNESCO Miras Listesi'ne dahil edildik. Bu evlerin restore edilmesi yeniden işlevlendirilerek kazandırılması ne kadar önemliyse korunması da o kadar önemli. Tabi ki korunması için içinde yaşanıyor olması gerekir. Özellikle Bağlar Bölgesi'nde daha önceki zamanlarda çarşı, şehir ve Bağlar iki farklı yaşam alanı olarak kullanılıyormuş. Bu bölge yazın kullanılan ve daha büyük bahçe içinde konakların olduğu bir bölge. Ben Nurcan Hanım ve annesi Şahizer Hanıma yaşayarak korudukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından ‘En İyi Korunan Ev Onur Ödülü Plaketi’ çakıldı.