Sahiller işgal altında: Kıyı Kanunu’nu kimse önemsemiyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan halk plajları ve sahiller büfelerin işgali altına girdi. İşletmeciler denizin dibine kadar attıkları şezlong ve şemsiyeler ile vatandaşların alanı kullanmasını engellerken, belediyeye çok sayıda şikayet yağdı. Vatandaşlar, kıyılar ile ilgili kanunu hatırlatarak, “İşletmeciler bunu önemsemiyor, belediye neden duyarsız davranıyor?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir ucu falezlerden başlayıp, Antalya Limanı'na kadar uzanan 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Plajı işletmecilerin denize kadar yaydıkları şezlong ve şemsiyeler yüzünden kullanılamaz hale geldi.

Bazı noktalara konulan şezlong ve şemsiyeler nedeniyle vatandaşların denize girmekte dahi zorlandıkları gözlendi.

Konu ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda şikayet geldi. Şikayetlerinin sonuçsuz kaldığını belirten vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtasının “Turizm sezonu atlatalım” tutumunda olduklarını savundular.

VATANDAŞLAR SAHİLİ KULLANAMIYOR

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Sahil Antalya Projesi kapsamında her işletmenin kullanacağı alan belirlenmişti. Ancak bu yıl sezonun başından itibaren bazı işletmelerin, kendilerine tahsis edilen alanın da dışına çıkarak sahili tamamen işgal ettikleri ortaya çıktı.