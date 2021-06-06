Şampiyon başkan Paris’te ağırlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin de kurucu üye olduğu, aralarında ABD ve AB ülkelerinin de yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından, ‘Şampiyon Belediye Başkanı' seçildi.

Paris'teki OECD Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet aldı. Fatma Şahin, yaptığı belediyecilik faaliyetleriyle bu unvanı Türkiye'den kazanan ilk ‘Belediye Başkanı' oldu. Şahin aldığı davet üzerine Paris'e gitti ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurría ile görüştü.

Görüşmede Gurría, Başkan Şahin'i “Siz bu girişim çerçevesinde Türkiye'nin yüzü oldunuz. Çalışmalarınız çok başarılı” sözleri ile överken Başkan Şahin ortak yürütülecek projelerde “Biz hazırız” mesajını verdi.

63 BAŞKAN VAR

OECD Yönetimi, teşkilata üye 37 ülkeden 63 belediye başkanını Şampiyon Belediye Başkanı olarak ilan etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra, Los Angeles, Tokyo, Montreal, Hamburg, Bologna, Porto, Rotterdam, Toledo, Seville, Rennes, Palermo Belediye Başkanları da ‘Şampiyon Belediye Başkanları' arasında yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Fatma Şahin, Gaziantep'te yoksulluğun azaltılması, dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenerek maddi ve kültürel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, Türkiye Arkeoloji Enstitüsü'nün kurulması, Gaziantep'in, UNESCO'nun ‘En Yaratıcı Gastronomi Şehirleri' listesine girmesi alanında yürüttüğü yerel politikalar nedeniyle OECD Nezdinde Şampiyon Belediye Başkanı ilan edildi.

YOL HARİTAMIZ VAR

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kendisini OECD ile buluşturan çalışmalarından söz ederken şunları söyledi: “OECD ‘Konut Arazi Kullanımı ve Mekansal Gelişim, Kentlerde Göçmen ve Mültecilerin Entegrasyonu, İklim Değişikliği' gibi başlıklarda çalışıyor. Bizim de belediye olarak bu başlıkların her birine dair halihazırda devam eden çalışmalarımız mevcut. Bundan sonra da beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Bizim hizmet anlayışımız, OECD oluşumun yol haritasıyla çokça uyuşuyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dahi ilklerle akıllarda kalan şehir olmayı başardık. Şampiyon başkan unvanını, şampiyon şehrime borçlu olduğumu düşünüyorum.”

Bizi seçtiler çünkü, çok projemiz var

Fatma Şahin, “Yaptığımız çok şey var. Mesela 250 bin kişinin bir arada yaşadığı Kuzeyşehir. Burada modern yapılaşma ile geleneksel kültürü birleştirerek yatay mimariyi destekledik. Düzbağ İçme Suyu projemiz ile temiz suyu şehrimize ulaştırdık” dedi.

Belediyecilik artık 20 yıl öncesi gibi değil, değişti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyeciliğin 20 yıl önceki gibi sadece yol ve kaldırım çalışmaları olmadığını söyledi ve ekledi:

“Belediyecilik şu an toplumun tüm sosyal akışına yön veriyor. Bu nedenle şeffaflığı, direnci, kapsayıcılığı ve sosyalliği çok önemli. Zaten belediyecilikte başarılı adımlarımız olmasaydı, böyle bir birliğin içinde olmamız da mümkün değildi. Bizi temel belediyeciliğin dışına taşıyan bugün modern dünyanın da kabul gördüğü bir anlayış var. O da bir arada yaşama kültürü, yeşil bilinci, doğa ve çevre, dijitalleşme süreçleri. Bütün bunlar bizi buralara taşıdı.”

Çocuklara, gençlere desteğe devam…

Fatma Şahin, “Anneye Süt, Bebeğe Can gibi birçok projemiz ile herkesin destekçisi olduk. Gençler çocuklar için elimizden geleni yaptık. Ayrıca daha çok turistin gelmesi için çalışıyoruz. Her geçen gün bu anlamda ilerleyişimizi sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz oluşumun bu konuda büyük yararlar sağlayacağına inanıyorum. Bu koalisyon bize deneyim sunacak” dedi.