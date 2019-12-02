Santral eylemine kaymakam engeli

Samsun’un Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi’ne Oltan Köleoğlu Enerji tarafından yapılacak olan ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği biyokütle enerji santrali ile ilgili eylem ve yürüyüş yapmak isteyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlara kaymakamlık izin vermedi.
Çarşamba İlçe Kaymakam Vekili İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, yürüyüşe izin verilmediğini çevrecilere yazılı olarak bildirdi. Keklik, yürüyüşü trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle izin verilmediğini, belirtirken, alanın gösteri ve yürüyüş alanları içinde yer almadığını dile getirdi.
Günler öncesinden broşür dağıtarak ve sosyal medya üzerinden protesto yürüyüşüne vatandaşlardan destek olmasını isteyen sivil toplum örgütleri kaymakamlığın aldığı karara tepki gösterdi.
Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, santrale tepki gösterenlerin direncini kırmaya yönelik adımlar atıldığını ileri sürerek, “Santrale açılmış iki tane dava var.Bu yasak halkın direncini kırmaya yönelik bir adım. Bürokratlar izin versinler. Vatandaş demokratik hakkını kullanıyor. Bürokratlar santralden yana tavır almasınlar “dedi. Tepki yürüyüşü yerine Çarşamba Zübeyde Hanım Parkı’nda basın açıklaması yapılacağı açıklandı.