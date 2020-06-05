Savaşta duyma yetisini kaybeden Suriyeli yetim çocuğa biyonik kulak

Yaklaşık 4 yıl önce Suriye’de evlerine yapılan bombalı saldırı sonucu duyma yetisini kaybeden 4 yaşındaki yetim Muhammed Mudar El Şaba'ya Mersin’in Tarsus İlçesindeki özel bir hastanede biyonik kulak takıldı. Doktoru ve hastane görevlilerinin uğurladığı Küçük Muhammed, hastaneden büyük bir sevinçle çıktı. Küçük Saba, babasını Suriye'deki iç savaşta kaybetmişti.

Suriye'nin İdlib kentinde yıllardır devam eden iç savaşta babası Abdullah El Şaba'yı (42) henüz doğmadan kaybeden Muhammed Mudar El Şaba, yaşanan olayda duyma yetisini kaybetti. İç savaşta babasını da kaybeden 4 yaşındaki Muhammed’e, İyilik ve Yardım Derneği'nin desteğiyle özel bir hastenede biyonik kulak takıldı.

BABASINI SAVAŞTA KAYBETTİ

Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaşta babası Abdullah El Şaba'yı kaybeden Muhammed Mudar El Şaba, rejimin bombalı saldırılarında ise annesi Sadiye el Şaba’nın (39) karnındayken oksijensiz kaldı. Bu nedenle işitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed, annesi ve dayısı Muhammed Ciniyet ile birlikte Türkiye´ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti.

ARTIK DUYACAK

Anne Sadiye el Şaba, oğlunun sağlığına kavuşması için Reyhanlı'da İyilik ve Yardım Derneği'nden yardım istedi. Dernek yöneticileri, Muhammed'in tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Toplanan paralarla minik Muhammed, Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.

Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay tarafından muayenesi yapılan minik Muhammed’in ameliyat olmasına karar verildi. Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Prof. Dr. Alpay artık Minik Muhammed'in artık duyacağını ve konuşabileceğini ifade etti.

Annesi ile birlikte hastaneden çıkan Muhammed Mudar El Şaba'ın doktoru ve çalışanlar uğurladı. Küçük Muhammed kendisine verilen balonla çıkarken, kameralara da el sallayarak sevimli hareketleriyle dikkat çekti.