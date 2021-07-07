Scarlett Johansson’un yokluğunun sebebi ortaya çıktı: İkinci çocuğuna hamile

Marvel filmlerinde hayat verdiği Black Widow karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuşan ABD’li ünlü oyuncu Scarlett Johansson’dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Black Widow’u merkeze alan ve aynı ismi taşıyan filmin etkinliklerine internet üzerinden katılarak merak uyandıran Johansson’un gerekçesi ortaya çıktı. Page Six’in haberine göre 36 yaşındaki Johansson ikinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor.

Romain Dauriac’la evliliğinden 6 yaşında kızı Rose Dorothy Dauriac olan Johansson, şimdiki eşi Colin Jost’la ilk kez çocuk heyecanı yaşayacak. Hamileliğini uzun süredir gizli tutan ve gözlerden uzakta kalan Johansson’un doğum tarihinin de yakın olduğu öne sürüldü.

2017 yılında ilişki yaşamaya başlayan Colin Jost ve Scarlett Johansson, 2020 yılında sade bir törenle evlenmişti.