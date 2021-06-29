Scarlett Johansson kozmetik ve güzellik sektörüne adım atıyor

Lady Gaga, Victoria Beckham, Jessica Alba, Eva Mendes, Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow’dan sonra güzellik ve kozmetik sektörüne Hollywood’un bir ünlü ismi daha adım atıyor. Scarlett Johansson, 5 ila 10 milyon dolar arasında yatırım yaparak Najafi Companies ile birlikte çalışma kararı aldı.

Johansson’un yeni markasının adı açıklanmazken, piyasaya sunulacak ürünlerin makyaj mı, cilt bakımı mı yoksa her iki alanda mı olacağı henüz bilinmiyor. Ancak markanın gelecek yılın başlarında çıkması planlanıyor. Ayrıca oyuncunun yeni girişiminde daha önce Victoria’s Secret ve Juicy Couture’da görev alan Kate Foster ile çalışacağı belirtildi.

Phoenix merkezli Najafi Companies’in CEO’su Jahm Najafi işbirliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dürüstlük ve vizyonla liderlik eden hırslı ve düşünceli kurucuları ve yönetim ekiplerini destekleme konusunda tutkuluyuz. Scarlett ve Kate, uzun vadede birlikte olmayı sevdiğimiz lider tipine tam anlamıyla uyuyor.”

Johansson daha önce L’Oreal Paris’in marka elçisi olmuş ve Dolce & Gabbana’nın koku serisi The One için modellik yapmıştı.

Başarılı oyuncu Women’s Wear Daily’de yayınlanan bir röportajında girişiminin sinyallerini vererek “Birkaç yıl önce, benim için gerçek bir şey yaratma hedefiyle güzellik anlaşmalarımdan çekilmeye başladım. Güzelliğe temiz, erişilebilir bir yaklaşım sunmak istiyorum” dedi.

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