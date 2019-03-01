Sessiz orta kulak iltihabına dikkat

Orta kulakta sıvı birikimi yani sessiz orta kulak iltihabının en sık çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Güvenç; ağrı ve ateş gibi belirtiler vermeyen bu hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Tıp dilinde ‘Efüzyonlu Otitis Media' kulak zarının arkasında, orta kulakta sıvı birikmesiyle meydana gelen bir hastalıktır. En önemli belirtisi işitme kaybıdır. Ağrı ve yüksek ateşe yol açmaz. Bu sebeple ‘sessiz orta kulak iltihabı' olarak da adlandırılır. İşitme kaybı çok ağır olmadığından ötürü bu hastaların tespit edilmesi için ebeveyn ve öğretmenler çok dikkatli olmalıdır. Televizyonun sesini çok açma, çocuğa arkadan seslenince duymaması ama önden seslenince duyması önemli ipuçlarıdır.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Sessiz orta kulak iltihabının oluşmasının en önemli sebebi geniz eti ve östaki sorunlarıdır. Orta kulak bir kanal (östaki kanalı) ile geniz boşluğuna bağlanır. Sessiz orta kulak iltihabı genizdeki bakterilerin östaki kanalı yoluyla orta kulağa ulaşması ve östakinin ağzının geniz eti tarafından tıkanması ile oluşur. Bazı olgularda alerji de sessiz orta kulak iltihabı oluşumuna katkıda bulunabilir.

BİRÇOK RİSKİ VAR

Sessiz orta kulak iltihabı tedavi edilmezse yarattığı işitme kaybı dil gelişimini ve okul çağındaki çocuklarda okul başarılarını olumsuz etkiler. Ayrıca orta kulaktaki sıvı uzun süre tedavi edilmezse kulak zarında çökme, kulak zarında delinme ve orta kulakta harabiyet gibi daha büyük sorunlara neden olabilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastanın muayenesinde kulak zarında matlaşma ya da kulak zarında çökme gibi değişiklilerin görülmesi sessiz orta kulak iltihabını düşündürür. Orta kulak basınç testi ve gerekirse işitme testiyle tanı doğrulanır. Özellikle çocuklarda beraberinde geniz eti bademcik sorunları da olabilir.

TEDAVİ YOLLARI NEDİR?

Hastaya öncelikle ilaç tedavisi verilir. İlk sırada 10 günlük antibiyotik tedavisi vardır. Bunun yanı sıra bazı burun spreyleri, yardımcı şuruplar da kullanılır. Alerjik çocuklarda alerjiye yönelik ilaçlar da verilebilir. Ardından çocuk takibe alınır, sıvının ortadan kalkıp kalkmadığı muayene ve testleriyle kontrol edilir. Sakız çiğnemek ve balon şişirmek iyileşmeye katkıda bulunan egzersizlerdir.

AMELİYAT GEREKEBİLİR

En çok üç aya kadar takibe rağmen sıvı ortadan kalkmadıysa cerrahi tedavi gündeme gelir. Ameliyatta orta kulağın havalanmasını sağlayan tüpler takılır. Aynı seansta geniz eti de alınır. Geniz etinin alınması, sağlıklı bir çocukta herhangi bir bağışıklık sorununa yol açmaz. En sık kullanılan, kısa dönemli tüpler ortalama 6 ila 9 ay kadar kalır, bu sürenin sonunda dış kulak yoluna düşerler. Hekim kontrolde düşen tüpleri dış kulak yolundan alır.