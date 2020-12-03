Siirt’teki deprem sonrası çarpıcı kareler

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu. Deprem nedeni ile bir caminin minaresinde ise çatlak oluştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin’den de hissedildi. 5 büyüklüğündeki deprem, Kurtalan ilçesinde bazı ev ve iş yerleri ile cami minaresinde hasara neden oldu.

Market işletmecisi Mehmet Bingöl, “Çok fazla zararım oldu, ön paneldeki cam gitti, arkada birçok eşya tahrip odu, ön tarafta da öyle. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile birçok evde hasar meydana geldi. Evlerin iç bölümlerinde çatlaklıklar oluşurken, bir evin ise duvarının yıkıldığı görüldü. Bir iş yerinde ise asma tavanların neredeyse tamamı düştü.

İlçede bulunan bir caminin minaresinde çatlaklık meydana geldi.

Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar dışarıda beklemeye devam ediyor. (İHA)