Son dakika… Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Yerin 2.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Batman, Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. AFAD, Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



